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Активисты пришли в минский суд в мерче с цитатами Шуневича
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6 декабря актёры Беларуского Свободного театра в образах ЛГБТ-милиции ходили по торговому центру и требовали от людей больше улыбаться. 8 декабря одного из актёров задержали, на него завели дело по статье «Организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии». Сегодня, 10 декабря, состоялся суд. На него пришли активисты в одежде с цитатами министра МВД Игоря Шуневича. Фотографию
Активисты пришли в суд Центрального района Минска, где сегодня рассматривают административное дело против актёра театра. На их одежде написаны цитаты Игоря Шуневича: «
Напомним, 6 декабря актёры Свободного театра устроили акцию «Деконструкция милиционера» − они в форме милиционеров, но с погонами в виде радуги ходили по торговому центру и требовали от людей «предъявить вашу улыбку», а также желали побольше любви в обществе.
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