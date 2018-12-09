Активисты пришли в минский суд в мерче с цитатами Шуневича

6 декабря актёры Беларуского Свободного театра в образах ЛГБТ-милиции ходили по торговому центру и требовали от людей больше улыбаться. 8 декабря одного из актёров задержали, на него завели дело по статье «Организация или участие в несанкционированном массовом мероприятии». Сегодня, 10 декабря, состоялся суд. На него пришли активисты в одежде с цитатами министра МВД Игоря Шуневича. Фотографию опубликовали на странице Свободного театра в Facebook.

Активисты пришли в суд Центрального района Минска, где сегодня рассматривают административное дело против актёра театра. На их одежде написаны цитаты Игоря Шуневича: « Я адекватный человек » и «Моя идея» (министр признался, что это он придумал заставить 16-летнего парня извиниться перед скульптурой городовому в Минске), «Вандализм недопустим в культурном обществе», «Зачем? Затем», «Не путайте Гоголя с Гегелем». Сам суд закончился ничем − дело отправили на доработку.

Напомним, 6 декабря актёры Свободного театра устроили акцию «Деконструкция милиционера» − они в форме милиционеров, но с погонами в виде радуги ходили по торговому центру и требовали от людей «предъявить вашу улыбку», а также желали побольше любви в обществе.