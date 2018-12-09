Почему власти не будут индексировать за ноябрь «минималку», пособия по безработице и стипендии

Министерство труда и соцзащиты определилось , что какие доходы белорусов не будут индексироваться за ноябрь. Среди них — минимальная зарплата, пособия безработных, стипендии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По закону, индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 214,21 рубля (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).

Минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, индексировать за ноябре не намерены. Власти также не будут индексировать пособия по безработице и стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению служб занятости.

Причина — индекс потребительских цен за ноябрь этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.

В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.

Средний размер пособия по безработице сейчас в Беларуси не превышает 30 рублей в месяц.

Денежные доходы (зарплаты, госстипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников, также не будут индексировать за ноябрь. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

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