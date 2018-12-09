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Почему власти не будут индексировать за ноябрь «минималку», пособия по безработице и стипендии
Министерство труда и соцзащиты
Минимальную зарплату, которая сейчас
Причина — индекс потребительских цен за ноябрь этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.
В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату
Средний размер пособия по безработице сейчас в Беларуси не превышает 30 рублей в месяц.
Денежные доходы (зарплаты, госстипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников, также не будут индексировать за ноябрь. Эти доходы зависят от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
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Министерство труда и соцзащиты определилось, что какие доходы белорусов не будут индексироваться за ноябрь.
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