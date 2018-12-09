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Белсат: более 90 задержаний за 2 года. "Нас бьют, штрафуют, за нами следят..."
Мы 11 лет вместе с вами! 10 декабря 2007 года начал спутниковую трансляцию телеканал «Белсат».
Милана и Алесь работают на акции против строительства аккумуляторного завода
Мы 11 лет вместе с вами! 10 декабря 2007 года начал спутниковую трансляцию телеканал «Белсат». Еще тогда наша команда поставила себе цель: способствовать европеизации и демократизации Беларуси, освещать главные события страны без цензуры и всегда на родном языке. Еще до начала нашей деятельности власти отнеслись к нам, как к врагам, о чем свидетельствуют слова Александра Лукашенко, который назвал «Белсат» «глупым, бестолковым и недружественным» проектом.
Репрессии уже еженедельно, но мы не собираемся сдаваться
Только за последние 2 года наши журналисты получили штрафов на $ 74 353, а больше всего нас штрафуют в Минской и Гомельской областях. В дополнение милиционеры и спецслужбы создают облавы на журналистов, останавливают по дороге к месту событий и держат в отделениях милиции. А потом вынуждают платить за это тысячи долларов штрафов.
«Заставляли раздеться при включенной камере»
Журналистка Ольга Чайчиц, которая в этом году стала телевизионным лицом года, почти ежемесячно получала повестки в суд. Оля специализируется на уличных протестах и создает репортажи из разных уголков на остросоциальные темы. Именно она ездит в деревни и освещает тот ужас, за который никогда не возьмется государственное телевидение. За год ее штрафовали 11 раз и не раз задерживали.
«В Борисове, когда меня задержали, весь процесс снимал на видео работник в гражданском. Во время личного досмотра, как человек другого пола, он не имел права быть в помещении. Тогда они нашли выход, заменили его на женщину-оператора. И заставляли раздеться! При включенной камере. Но тогда я отстояла свои права, чем их очень удивила», – говорит Оля.
Ольга Чайчиц вместе с оператором Сергеем Ковалевым
Из 35 штрафов журналистам независимых СМИ за 2017 год по административной статье 22.9 за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ 31 штраф заплатили журналисты «Белсата».
Один из наших коллег – Алесь Залевский, чье имя знает сам Шуневич, – в течение последних трех лет имел около десятка встреч с правоохранителями.
Долгое время он был ведущим программы «Людскія справы», которая показывала проблемы белорусов и помогала найти выход из сложных жизненных ситуаций. Например, мы собрали деньги для Елены Куколь, которая собиралась продать почку, чтобы выжить.
Алесь Залевский
Во время «дела врачей» Алесь сделал сюжет, где рассказал о задержании одного из руководителей РУПа, которое занималось импортом медпрепаратов и оборудования. Он оказался братом самого молодого в истории независимой Беларуси генерала. Журналист не мог не указать этого факта, так как генерал занимал и до сих пор занимает высокие публичные должности. Тот, в свою очередь, написал личное заявление на 25 листах министру Шуневичу, где был перечень из 6 пунктов, согласно которым Алеся надо наказать.
25 марта 2017 года, когда в Минске был жестоко разогнан День Воли, Алесь попал в автозак, но смог быстро оттуда выбраться, поскольку акция проходила рядом с его домом, и он показал омоновцам прописку, заверив «Я только в магазин вышел». Уже на следующий день он с оператором ездил вокруг Октябрьской площади и стримил прямо из автомобиля.
О регионах не забывают также
Милана Харитонова и Алесь Левчук – журналисты «Белсата» по Бресту и Брестской области. Только в этом году они получили штрафов более, чем на $ 5 000
На борьбу с белсатовцами власти бросают большие ресурсы. Особенно их злит, когда мы едем в деревни и маленькие города, вот там хорошо видно, до какого нищенского состояния страну довел Александр Лукашенко. Весной 17-го года во время освещения акции нетунеядцев в Кобрине против журналистов организовали спецоперацию. Их остановили и вытаскивали из авто 6 неизвестных человек, потом выяснилось, что это начальник Кобринского отдела борьбы с организованной преступностью, также среди них был начальник отдела борьбы с наркотиками.
«Брали нас, как настоящих преступников. Мы провели более 3 часов в РОВД, у нас забрали технику, а потом судили», – вспоминает Александр.
Интересно, что задержание многие люди сняли на телефоны, а потом милиционеры ездили по городу и заставляли людей удалить видео, в итоге они достигли своей цели.
Последние 3 месяца журналисты подвергаются регулярному давлению со стороны властей, ведется как физическая, так и электронная слежка, милиционеры вламливаются в их дома почти каждые выходные.
«Однажды, когда я возвращался с родительского собрания, милиционеры окружили школу, где учится мой ребенок, чтобы передать мне повестку в милицию», – говорит журналист Александр Левчук.
Все эти действия направлены на то, чтобы задушить независимый голос. Представителей властей на разных уровнях просто выбешивает, что мы, даже не имея аккредитации, показываем то, что они так тщательно скрывают от общества. Ну, а мы будем продолжаем говорить правду и показывать то, чего не могут другие, как говорят: «Оставайтесь с «Белсатом!».
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Мы 11 лет вместе с вами! 10 декабря 2007 года начал спутниковую трансляцию телеканал «Белсат».
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