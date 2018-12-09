Мы 11 лет вместе с вами! 10 декабря 2007 года начал спутниковую трансляцию телеканал «Белсат». Еще тогда наша команда поставила себе цель: способствовать европеизации и демократизации Беларуси, освещать главные события страны без цензуры и всегда на родном языке. Еще до начала нашей деятельности власти отнеслись к нам, как к врагам, о чем свидетельствуют слова Александра Лукашенко, который назвал «Белсат» «глупым, бестолковым и недружественным» проектом.





Репрессии уже еженедельно, но мы не собираемся сдаваться





Только за последние 2 года наши журналисты получили штрафов на $ 74 353, а больше всего нас штрафуют в Минской и Гомельской областях. В дополнение милиционеры и спецслужбы создают облавы на журналистов, останавливают по дороге к месту событий и держат в отделениях милиции. А потом вынуждают платить за это тысячи долларов штрафов.





«Заставляли раздеться при включенной камере»





Журналистка Ольга Чайчиц, которая в этом году стала телевизионным лицом года, почти ежемесячно получала повестки в суд. Оля специализируется на уличных протестах и создает репортажи из разных уголков на остросоциальные темы. Именно она ездит в деревни и освещает тот ужас, за который никогда не возьмется государственное телевидение. За год ее штрафовали 11 раз и не раз задерживали.





«В Борисове, когда меня задержали, весь процесс снимал на видео работник в гражданском. Во время личного досмотра, как человек другого пола, он не имел права быть в помещении. Тогда они нашли выход, заменили его на женщину-оператора. И заставляли раздеться! При включенной камере. Но тогда я отстояла свои права, чем их очень удивила», – говорит Оля.









Ольга Чайчиц вместе с оператором Сергеем Ковалевым





Из 35 штрафов журналистам независимых СМИ за 2017 год по административной статье 22.9 за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ 31 штраф заплатили журналисты «Белсата».





Один из наших коллег – Алесь Залевский, чье имя знает сам Шуневич, – в течение последних трех лет имел около десятка встреч с правоохранителями.





Долгое время он был ведущим программы «Людскія справы», которая показывала проблемы белорусов и помогала найти выход из сложных жизненных ситуаций. Например, мы собрали деньги для Елены Куколь, которая собиралась продать почку, чтобы выжить.









Алесь Залевский