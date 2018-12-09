ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Брексита" не будет? Мэй может отложить ключевое голосование в парламенте

10.12.2018 18:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Британские власти готовятся перенести важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза, утверждают источники Би-би-си. На голосовании, назначенном на вторник, члены парламента должны выразить свое отношение к соглашению, достигнутому Терезой Мэй и Брюсселем в течение многомесячных переговоров.


GETTY IMAGES

О том, что голосование, вероятнее всего, будет перенесено, сообщают источники редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг. "Уже третий источник говорит нам, что голосование "точно отменяется", - написала она в "Твиттере" в понедельник.

Если это действительно так, то официально об этом должна объявить Тереза Мэй - ее выступление в назначено 15.30 по лондонскому времени (18.30 по Москве).

Что с договором?

Голосование по проекту договора, который предлагает Мэй, станет началом нового этапа в подготовке к "брекситу". Однако саму договоренность жестко критикуют.

Самая спорная часть сделки - вопрос о единственной сухопутной границе Соединенного Королевства с ЕС, пролегающий между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Сейчас эта граница существует номинально. Такое положение установлено историческим Соглашением Страстной пятницы 1998 года, положившим конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

В соглашении об условиях "брексита" говорится, что если стороны не достигнут иных договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и иные европейские нормы.


Критики, безотносительно к своему отношению к "брекситу", указывают, что это предложение по сути отделяет Северную Ирландию от остальной территории страны, лишает Лондон возможности добиваться собственных торговых соглашений с третьими странами и вынуждает его выполнять почти все решения европейских руководящих органов, не имея никакого влияния на их принятие.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб.

Тереза Мэй ранее заявляла, что если сделка не будет принята парламентом в нынешнем виде, "страна окажется в подвешенном состоянии - и риск покинуть Евросоюз без сделки или не покинуть его вообще станет вполне реальным".


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские власти готовятся перенести важнейшее голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза, утверждают источники Би-би-си. На голосовании, назначенном на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Форум с петлей на шее. «Нас целенаправленно уничтожают»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика