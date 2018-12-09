"Брексита" не будет? Мэй может отложить ключевое голосование в парламенте

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О том, что голосование, вероятнее всего, будет перенесено, сообщают источники редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг. "Уже третий источник говорит нам, что голосование "точно отменяется", - написала она в "Твиттере" в понедельник.





Если это действительно так, то официально об этом должна объявить Тереза Мэй - ее выступление в назначено 15.30 по лондонскому времени (18.30 по Москве).





Что с договором?





Голосование по проекту договора, который предлагает Мэй, станет началом нового этапа в подготовке к "брекситу". Однако саму договоренность жестко критикуют.





Самая спорная часть сделки - вопрос о единственной сухопутной границе Соединенного Королевства с ЕС, пролегающий между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.





Сейчас эта граница существует номинально. Такое положение установлено историческим Соглашением Страстной пятницы 1998 года, положившим конец вооруженному конфликту в Северной Ирландии.





В соглашении об условиях "брексита" говорится, что если стороны не достигнут иных договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и иные европейские нормы.









Критики, безотносительно к своему отношению к "брекситу", указывают, что это предложение по сути отделяет Северную Ирландию от остальной территории страны, лишает Лондон возможности добиваться собственных торговых соглашений с третьими странами и вынуждает его выполнять почти все решения европейских руководящих органов, не имея никакого влияния на их принятие.





Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб.





Тереза Мэй ранее заявляла, что если сделка не будет принята парламентом в нынешнем виде, "страна окажется в подвешенном состоянии - и риск покинуть Евросоюз без сделки или не покинуть его вообще станет вполне реальным".



