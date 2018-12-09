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Колумбийская баскетбольная команда разбилась в ДТП
По крайней мере 13 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Колумбии.
Bomberos de Cali / El Tiempo
Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на издание 90 minutos.
Инцидент произошел в муниципалитете Йотоко. Автобус, перевозивший любительскую баскетбольную команду, потерял управление и перевернулся. В результате погибли 13 человек. По информации издания El Tiempo, еще 20 спортсменов ранены,
По одной из версий, причиной аварии стал отказ тормозов. Расследование происшествия продолжается.
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По крайней мере 13 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Колумбии.
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