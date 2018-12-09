Колумбийская баскетбольная команда разбилась в ДТП

Bomberos de Cali / El Tiempo





Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на издание 90 minutos.





пишет Наша нива Инцидент произошел в муниципалитете Йотоко. Автобус, перевозивший любительскую баскетбольную команду, потерял управление и перевернулся. В результате погибли 13 человек. По информации издания El Tiempo, еще 20 спортсменов ранены,Наша нива





По одной из версий, причиной аварии стал отказ тормозов. Расследование происшествия продолжается.



