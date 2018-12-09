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Каждый пятый белорус к 2020 будет покупать из соцсетей

10.12.2018 18:52 — Разное | Myfin  
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Каждый пятый белорус к 2020 будет покупать из соцсетей
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Соцсети будут продавать, но не в Беларуси

За последние 5 лет благодаря трафику из соцсетей онлайн-продажи в мире выросли почти на половину. По оценке «Битрикс24», этот тренд лишь усилится к 2020 году. Социальные сети могут стать основным каналом трафика как для маркетплейсов, так и для монобрендовых компаний.

Еще одной тенденцией, которая могла бы прижиться в Беларуси, называют прямую продажу товаров в соцсетях. Так, Instagram и Pinterest добавили возможность размещения на фото иконки с покупкой товара напрямую. Правда, в белорусском законодательстве такой способ интернет-торговли пока не прописан и, соответственно, не разрешен. Соцсети рассматриваются субъектами торговли как источник трафика, но никак не место продажи.

В Беларуси социальными сетями пользуются примерно 49% населения, из которых 82% делают это через мобильные устройства. Наиболее популярны в порядке убывания «ВКонтакте» (средний возраст аудитории – 15-30 лет), «Одноклассники» (25-45 лет) и Facebook (30-45 лет).

Белорусам покажут то, что они хотят

Белорусскую онлайн-торговлю также ожидает большая персонализация: использование ботов и автонастроек показа умной ленты товаров, исходя из профиля человека в соцсетях и истории покупок.

 
 
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Почти треть белорусов делает покупки в онлайне, а к 2020 году каждый пятый покупатель будет приходить в интернет-магазин из соцсетей и мессенджеров. Ключевые тренды...
 
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