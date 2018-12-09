﻿ Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора. 21.by
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Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора

10.12.2018 19:13 — Разное | UDF  
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Фото: Владимир Машатин / ТАСС
Росфинмониторинг получил от иностранной финансовой разведки данные о племяннике одного из бывших губернаторов, который оказался владельцем крупного счета в заграничном банке. Фамилии в ведомстве называть не стали.

Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

При этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.

«Из подразделения финансовой разведки иностранного государства мы получили информацию о крупных активах 24-летнего гражданина России в зарубежном банке. Установлено, что изначально на российский счет фигуранта, племянника одного из губернаторов — необходимо отметить, что уже бывшего, — было внесено третьим лицом по доверенности более $15 млн. Информация направлена в правоохранительные органы», — рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», пояснил Андреев.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.

 
 
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