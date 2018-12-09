Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора

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Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы информацию о крупных активах, принадлежащих 24-летнему россиянину, племяннику одного из бывших губернаторов. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходовПри этом Андреев уточнил, что информацию о подозрительных транзакциях ведомство получило от иностранных коллег.— рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.Ранее он заявил, что в результате проверки информации из «панамского досье» Росфинмониторинг выявил информацию о 4197 офшорных компаниях, которые контролируются россиянами. Объем сомнительных финансовых операций этих компаний достигал $5 млрд. Специалистам удалось установить связь многих из этих компаний с, пояснил Андреев.Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о проверке информации из него, однако через год данные расследования были засекречены.