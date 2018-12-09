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Армения не собирается в НАТО - Пашинян
Армения не намерена становиться членом НАТО, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.
"Мы не смотрим в сторону членства в НАТО", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции для иностранных СМИ в понедельник.
По его словам, Армения поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с ЕС.
"Мы партнеры и не находимся под чьим-то влиянием", - отметил Н.Пашинян.
Говоря об отношениях с Турцией и.о. премьера заявил, что Армения готова к нормализации армяно-турецких отношений без предварительных условий.
"Мы знаем, что и Турция готова к этому", - сказал он.
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Армения не намерена становиться членом НАТО, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян. "Мы не смотрим в сторону членства в НАТО", -...
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