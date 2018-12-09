На Гродненщине стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

На Гродненщине проводится областной смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление районов, организаций, агрогородков, подворий и территорий Гродненской области.

– Смотр-конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества, – отмечают организаторы. – Это помогает горожанам приблизиться и окунуться праздничную атмосферу.

Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

1. «Лучшее новогоднее оформление городов областного и районного подчинения»;

2. «Лучшее новогоднее оформление агрогородков»;

3. «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг»;

4. «Лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий» (включая ведомственные общежития);

5. «Лучшее новогоднее оформление сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей сферы»;

6. «Лучшее новогоднее оформление высших, средних специальных и профессионально – технических учебных заведений»;

7. «Лучшее новогоднее оформление организаций банковской сферы;

8. «Лучшее новогоднее оформление школ, гимназий, детских дошкольных учреждений»;

9. «Лучшее новогоднее оформление учреждений здравоохранения»;

10. «Лучшее новогоднее оформление учреждений культуры, физической культуры, спорта и туризма»;

11. «Лучшее новогоднее оформление центров социальной защиты населения»;

12. «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий жилищно- коммунального хозяйства»;

13. «Лучшее новогоднее оформление строительной площадки»;

14. «Лучшее рождественское оформление религиозных (культовых) объектов»;

15. «Лучшее новогоднее оформление агроусадьбы или частного подворья»;

16. «Лучшее оформление новогодней елки» (среди всех районов области и г. Гродно).





К слову, разделен смотр-конкурс на несколько этапов:

– до 5 декабря 2018 года – объявление условий конкурса для руководства районов, Гродно , организаций области, сбор заявок;

– с 5 по 20 декабря 2018 года – непосредственная подготовка участников к смотру-конкурсу;

– с 21 по 27 декабря 2018 года – определение победителей смотра-конкурса на районном и городском уровнях.

– с 10 по 15 января 2019 года - определение победителей смотра-конкурса на областном уровне.

К слову, подведут итоги и определят победителей смотра-конкурса специальная комиссия. Заявки от районов не более одной в каждой номинации с фотоподтверждением, но не более 3-х фото.

Фотографии лучших оформлений в каждой номинации появятся на сайте газеты «Гродзенская праўда» не позднее 28 декабря. С 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проводится «народное голосование», по итогам которого определят одного победителя конкурса в каждой номинации.

Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.





Заявки на участие в конкурсе высылать следует на электронную почту: ukir-grodno@tut.by.

Необходимо указать следующие данные:

1. Наименование (района), города и (или) организации, учреждения или Ф.И.О. и адрес хозяина подворья (агроусадьбы).

2. Фотографии новогоднего оформления (хорошего качества).

3. Ф.И.О. и контактный телефон участника.

Контактные телефоны: 74 08 48, 74 11 43