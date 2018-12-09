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На Гродненщине стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

10.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На Гродненщине проводится областной смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление районов, организаций, агрогородков, подворий и территорий Гродненской области.
 
 
– Смотр-конкурс  проводится в рамках мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества, – отмечают организаторы. – Это помогает горожанам приблизиться и окунуться праздничную атмосферу.
 
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшее новогоднее оформление городов областного и районного подчинения»;
 
2. «Лучшее новогоднее оформление агрогородков»;
 
3. «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг»;
 
4. «Лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий» (включая ведомственные общежития);
 
5. «Лучшее новогоднее оформление сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей сферы»;
 
6. «Лучшее новогоднее оформление высших, средних специальных и профессионально – технических учебных заведений»;
 
7. «Лучшее новогоднее оформление организаций банковской сферы;
 
8. «Лучшее новогоднее оформление школ, гимназий, детских дошкольных учреждений»;
 
9. «Лучшее новогоднее оформление учреждений здравоохранения»;
 
10. «Лучшее новогоднее оформление учреждений культуры, физической культуры, спорта и туризма»;
 
11. «Лучшее новогоднее оформление центров социальной защиты населения»;
 
12. «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий жилищно- коммунального хозяйства»;
 
13. «Лучшее новогоднее оформление строительной площадки»;
 
14. «Лучшее рождественское оформление религиозных (культовых) объектов»;
 
15. «Лучшее новогоднее оформление  агроусадьбы  или   частного подворья»;
 
16. «Лучшее оформление новогодней елки» (среди всех районов области и г. Гродно).
 
На Гродненщине стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
 
К слову, разделен смотр-конкурс на несколько этапов:
– до 5 декабря 2018 года – объявление условий конкурса для  руководства районов, Гродно, организаций области, сбор заявок;
 
– с 5 по 20 декабря 2018 года – непосредственная подготовка участников к смотру-конкурсу;
 
– с 21 по 27 декабря 2018 года – определение победителей смотра-конкурса на районном и городском уровнях.
 
– с 10 по 15 января 2019 года - определение победителей смотра-конкурса на областном уровне.
 
К слову, подведут итоги и определят победителей смотра-конкурса специальная комиссия. Заявки от районов не более одной в каждой номинации с фотоподтверждением, но не более 3-х фото.  
 
Фотографии лучших оформлений в каждой номинации появятся на сайте газеты «Гродзенская праўда» не позднее 28 декабря. С 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проводится «народное голосование», по итогам которого определят одного победителя конкурса в каждой номинации.
 
Победители смотра-конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками.
 
На Гродненщине стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
 
Заявки на участие в конкурсе высылать следует на электронную почту: ukir-grodno@tut.by. 
 
Необходимо  указать следующие данные:
1. Наименование (района), города и (или) организации, учреждения или Ф.И.О. и адрес хозяина подворья (агроусадьбы).
 
2. Фотографии новогоднего оформления (хорошего качества).
 
3. Ф.И.О. и контактный телефон  участника.
 
Контактные телефоны: 74 08 48, 74 11 43
 
 
Теги: Гродно
 
 
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На Гродненщине проводится областной смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление районов, организаций, агрогородков, подворий и территорий Гродненской области.
 
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