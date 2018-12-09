Хоккеисты сборной Беларуси победили Францию на молодежном чемпионате мира

Хоккеисты молодежной (U20) сборной Беларуси, совершив в воскресенье невероятный камбэк со счета 0:3 в поединке со сверстниками из Норвегии на чемпионате мира в дивизионе IA в германском Фюссене, сегодня продолжили выступление на турнире матчем против команды Франции.





Французы накануне обыграли Латвию (3:1) и, похоже, всерьез вознамерились биться за единственный пропуск в элитный дивизион чемпионата мира. На протяжении двух периодов встречи с белорусами они упорно сопротивлялись, но в третьей двадцатиминутке не устояли под натиском оппонентов. Поединок завершился уверенной победой белорусской дружины — 6:2.









Шайбы: 1:0 — Дроздов (0.16, штрафной бросок), 1:1 — Бруше (Галле, 36.38), 1:2 — Сарлив-Фонфрад (Олив, 39.04), 2:2 — Оксентюк (39.55). 3:2 — Протас (Алистров, 42.35), 4:2 — Сапего (Протас, Алистров, 45.52, в большинстве), 5:2 — Филяев (Балтрук, 48.11), 6:2 — М. Сушко (Аносов, 57.21, в меньшинстве).





Броски: 38−17.





Штраф: 14−16.





Белорусы открыли счет уже на 16-й секунде матча — отличился Иван Дроздов, который реализовал штрафной бросок. Причем право на буллит минский динамовец получил, когда его команда играла в меньшинстве, через 5 секунд после удаления Игоря Мартынова.





Вскоре команда Дмитрия Кравченко получила два кряду шанса развить успех, когда французы с интервалом менее чем в 4 минуты получили два удаления. Но реализовать большинство белорусские хоккеисты не сумели.





Во втором периоде главные события развернулись в его концовке, когда в течение 3 минут 17 секунд команды организовали три гола. Причем белорусы даже успели побывать в роли догоняющих, пропустив от Баптиста Бруше и Тео Сарлив-Фонрада. Но Евгений Оксентюк за 5 секунд до перерыва сравнял счет — 2:2.





Активно начав третий период, белорусы быстро вышли вперед (3:2). Цели на 43-й минуте достиг бросок Алексея Протаса.





Не прошло и 3 минут, как Сергей Сапего реализовал удаление в составе соперника и упрочил перевес белорусской дружины — 4:2.





Впрочем, довольствоваться этим парни Дмитрия Кравченко не собирались, и на 49-й минуте Василий Филяев еще больше усугубил положение французов, доведя преимущество до 3 голов (5:2).





Правда, спокойно доиграть матч у белорусов не получилось — после удаления Максима Сушко и командного штрафа за нарушение численного состава пришлось более минуты отбиваться в меньшинстве в формате «3 на 5». Выстоять удалось, а затем вышедший со скамейки штрафников Максим Сушко на пару с Артемом Аносовым убежал в контратаку и в меньшинстве «4 на 5» увеличил преимущество сборной Беларуси — 6:2!





Сегодня в Фюссене пройдет еще матч Германия — Норвегия (начало в 21.00). В стартовый день немцы лишь в серии послематчевых буллитов одолели Австрию (3:2 Б).









Дальнейший календарь матчей сборной Беларуси на турнире выглядит так:





12 декабря. Беларусь-U20 — Австрия-U20 (22.00)





13 декабря. Германия-U20 — Беларусь-U20 (22.00)





15 декабря. Беларусь-U20 — Латвия-U20 (22.00).





Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 8 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец, Александр Белявский и Юрий Файков (под его началом белорусы расстались с элитным дивизионом на прошлом ЧМ, уступив в битве за выживание датчанам — 4:5, 2:3 Б).





Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.











