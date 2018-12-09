Посмотрите, как красиво и искренне выступала наша землячка Палина Рэспублика!





Мысли комментаторов разошлись. А как вам исполнение?





Согласно правилам, эти трое должны спеть песню за жизнь, и после того судьи выбирают одного исполнителя, который достоин остаться в шоу. Полина спела песню, которая шесть лет назад принесла девушке всебелорусскую известность. «Як ты без мяне там, як я без цябе тут…»









Песня поразила судей. «Я тебя очень уважаю и люблю, ты для меня очень самобытная и оригинальная. Но я тебя уважаю за другое: за то, как ты любишь свою страну. Это так круто сегодня - любить на весь мир свою страну», - высказался Олег Винник. Но отдал свой голос другой певице из своей команды.





«Вы все очень достойные. Но я понимаю, что почему-то более изящному и оригинальному пробиться к широкой аудитории всегда труднее. Я как автор, как музыкант хочу поддержать Ваш талант», - единственный из четырех судей, кто отдал голос за Полину, был Дмытро Шуров, лидер группы Pianoboy.





В конце эфира «Х-фактор» показывает видео о пути участников в программе.