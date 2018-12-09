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Посмотрите, как красиво и искренне выступала наша землячка Палина Рэспублика!

10.12.2018 20:20 — Разное | Партизан  
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Спела по-белорусски на шоу «Х-фактор» в Киеве, но вылетела. В третьем прямом эфире PALINA выбыла из украинского певческого шоу. Она спела песню Елки «Около тебя», но в итоге вошла в число трех исполнителей, за которых проголосовало наименее зрителей.


Мысли комментаторов разошлись. А как вам исполнение?

Согласно правилам, эти трое должны спеть песню за жизнь, и после того судьи выбирают одного исполнителя, который достоин остаться в шоу. Полина спела песню, которая шесть лет назад принесла девушке всебелорусскую известность. «Як ты без мяне там, як я без цябе тут…»


Песня поразила судей. «Я тебя очень уважаю и люблю, ты для меня очень самобытная и оригинальная. Но я тебя уважаю за другое: за то, как ты любишь свою страну. Это так круто сегодня - любить на весь мир свою страну», - высказался Олег Винник. Но отдал свой голос другой певице из своей команды.

«Вы все очень достойные. Но я понимаю, что почему-то более изящному и оригинальному пробиться к широкой аудитории всегда труднее. Я как автор, как музыкант хочу поддержать Ваш талант», - единственный из четырех судей, кто отдал голос за Полину, был Дмытро Шуров, лидер группы Pianoboy.

В конце эфира «Х-фактор» показывает видео о пути участников в программе. 

 
 
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Спела по-белорусски на шоу «Х-фактор» в Киеве, но вылетела. В третьем прямом эфире PALINA выбыла из украинского певческого шоу. Она спела песню Елки «Около тебя», но в...
 
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