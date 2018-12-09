ТОП-7 любимых белорусами с древности горячительных «напояў»

planetabelarus.by А ведь в былые времена эта пора года, как утверждают историки, была очень суровой. Снег, морозы, метели, ветры… всеми этими погодными явлениями наши предки «наслаждались» на протяжении трех, а то и более месяцев, пишет

А когда холодно, да и заняться особенно нечем, тянет согреться не только снаружи, но и изнутри. Что в таком случае делали наши прадеды и прапрадеды, да и сейчас делаем мы? Конечно, употребляем горячительные напитки!





«Мяды і піва там вараць лепшае ў свеце»

Описание пиров древних славян не обходится без упоминания «питных медов», которые, как в сказках, «по усам текли». Этот напиток совсем не напоминал мед в нашем сегодняшнем понимании. Для того, чтобы от меда кружилась голова, в него добавляли хмель. Отсюда и нынешнее название напитков – хмельные. Первое упоминание о том, что славяне пили мед, относится еще к Х веку.





КРАМБАМБУЛЯ





Чаще всего в домах белорусской шляхты подавались ликеры, настойки и наливки на основе водки с добавлением трав и ягод, меда, специй, сахара – зубровка, крамбамбуля, троянка… И все-таки алкогольным символом Беларуси по праву считается крамбамбуля. Напиток этот очень интересный и необычный. Мед в составе настойки придает ей сладкий, неповторимый привкус и цвет. Набор трав и специй использовался стандартный, изменения вкуса добивались, меняя соотношение некоторых из них. Прозрачная консистенция, умеренная крепость и медовый оттенок – вот как должна выглядеть хорошая крамбамбуля. Первые упоминания о крамбамбуле в летописях датируются XVIII веком. В те времена считалось, что это напиток богачей и купцов. Простым людям крамбамбуля была практически недоступна из-за добавок – различных пряностей, которые в те времена были очень дороги. А название заимствовали у немецкого ликера Krambambuli, привозимого из Данцига.

До наших времен дошла песня Христофа Фридриха Ведекинда (русский вариант текста песни Н.М.Языкова):





Крамбамбули, отцов наследство, –

Питье любимое у нас

И утешительное средство,

Когда взгрустнется нам подчас.

Всегда готов я, черт возьми,

Бокалом пить крамбамбули,

Крамбам-бим-бамбули, крамбамбули!

За то монахи в рай пошли,

Что пили все крамбамбули,

Крамбам-бим-бамбули, крамбамбули!





Считалось, что крамбамбулю нужно пить в подогретом виде. Но сегодня никаких ограничений нет, этот напиток можно употреблять и холодным.





КРУПНИК





Крепким и забористым напитком, характерным только для белорусов, поляков и литовцев, являлся крупник. Его готовили из водки или спирта, куда добавляли мед, имбирь, перец, корицу, гвоздику, мускатный орех, а также другие приправы. Крупник известен в Польше, Литве и Беларуси с XVIII века. В ВКЛ были популярными как обычные, так и фруктовые крупники, в которые добавлялись малиновый или вишневый соки, клюква и другие ягоды. Хозяйка шляхетского дома должна была знать все секреты приготовления этого напитка, иметь свой рецепт.





Традиционно крупник подавали горячим в маленьких фарфоровых чашках, но зачастую пили и из стаканов. Существовал ритуал «курения» крупника — все ингредиенты складывались в большую глиняную миску и поджигались; постепенно горящая смесь набирала темно-янтарный цвет и специфический аромат; по знаку хозяйки все собравшиеся одновременно дули на пламя, чтобы его погасить.









СБИТЕНЬ (ЗБИТЕНЬ)

Знаменитый традиционный напиток восточных славян – сбитень. Это горячий отвар из трав и пряностей, подслащенный медом, патокой или сахаром. Впервые он упоминается в летописях в 1128 году.





Первый наиболее подробный его рецепт описан в «Домострое», литературном самоучителе XVI века. В Беларуси в сбитень добавляли березовые листья, аир, липовый цвет. Пили его в основном зимой, когда хотели согреться. Подавали сбитень в специальной посуде, раньше ее так и называли «сбитница». Это был глиняный сосуд с носиком и специальным отверстием, которое закрывалось крышечкой. Пили, как правило, из глиняных кружек по завершению трапезы.





ГАРЭЛКА

Водка, или правильнее «гарэлка», всегда находилась в перечне самых популярных национальных горячительных напитков жителей Беларуси. В Великом княжестве Литовском водка появилась в XV веке, считалась праздничным питием, употреблялась по особым поводам.





Традиционная белорусская «гарэлка» – хлебная, на березовых почках или листьях, а также клюквенная. Самая привычная и рекомендуемая славянская закуска под водку – сало и соленый огурчик.





САМОГОН

Самогон является одним из древнейших алкогольных напитков, и не является, собственно говоря, исключительно белорусским продуктом. Самогон хорош тем, что для его производства не требуется какого-либо определенного сырья. Для того чтобы приготовить крепкий самогон высокого качества, и в давние времена, и сегодня берут культуры, содержащие крахмал (пшеница, ячмень, рожь, просо и другие злаковые).

Кто-то предпочитает «классику», то есть натуральный напиток, крепость которого доходит до 70 градусов. А некоторые «гурманы» настаивают самогон на различных травах, в том числе на зверобое, мяте, мелиссе, корне сельдерея, калгане. Добавками могут служить цедра лимона или апельсина, дубовая кора, различные пряности. Как поется в песне:





«Самогон — напиток популярный,

Самогон — он менее бездарный,

Самогон — он освежает рот,

И его любит весь народ».





ХРЕНОВУХА

Этот напиток – нечто производное от водки или самогона, учитывая рецептуру его приготовления. Для того чтобы получился этот крепкий напиток, корни хрена чистят, а потом настаивают на водке или самогоне, добавляя ингредиенты на выбор: мед, лимон, имбирь и пр. по вкусу. Почему именно хрен? Потому что это растение само по себе имеет множество лечебных свойств. А настойка возбуждает аппетит и тонизирует (в умеренных количествах, разумеется). Утверждают, что хреновуха – это самый настоящий натуральный афродизиак. Перед употреблением напиток рекомендуется охладить. В качестве закуски прекрасно подойдут соленые огурчики, сало, квашеная капуста, грибочки.

Чаще всего наши предки во время пиров и застолий произносили тосты за здоровье. Однако количество возлияний противоречило этим пожеланиям, и зачастую участники пиров не могли даже самостоятельно передвигаться по их окончании. Но сейчас ведь – не то, что раньше! Поэтому перед приближающимися праздниками призываем подумать и вспомнить слова бессмертного Омара Хайяма:





Пить можно всем,

Необходимо только

Знать, где и с кем,

Когда и сколько…



