Брестская художница Анна Редько вместе с заводом «Луч» создала коллекцию часов с белорусским орнаментом





Часы из коллекции «Вышиванка». Источник: https://redisanna.livejournal.com/





Сотрудничество художницы из Бреста Анны Редько с минским часовым заводом «Луч» началось еще в 2015 году, сообщила девушка в своем блоге. Предприятие само предложило брестчанке положить ее рисунки на свои часы и, по словам Ани, полностью доверилось ее идее.





Результатом совместной работы стала коллекция часов «Вышиванка», которая состоит из часов с белорусским орнаментом. Всего – 4 расцветки: васильковая, красная, белая и серая.





«Вообще это очень крутой опыт для любого дизайнера, художника, иллюстратора, поработать с таким большим проектом, увидеть как специфично протекают процессы, как радует долгожданный результат, как завораживает видеть плоды своих трудов на витринах под стеклом в любом фирменном магазине Луча.





Особенно приятно, что люди, знающие мое творчество, но не знающие о этой работе, сами писали мне, спрашивая, не мои ли рисунки на часах. Это очень круто, что почерк узнается и работу можно не подписывать», – написала в своем блоге Анна Редько.



