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Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

10.12.2018 20:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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После переговоров во Дворце Независимости стороны обменялись подарками.

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Александр Лукашенко вручил вазу из разноцветного стекла – она фактически символ сердца Судана – столицы Хартум. Это место, где соединяется реки Синий и Белый Нил. Также Президент вручил набор из расписных елочных игрушек.

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Коллега из Судана преподнес сувениры с африканским колоритом.

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От золотодобычи до...
 
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