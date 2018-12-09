|
Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек
Новости Беларуси. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После переговоров во Дворце Независимости стороны обменялись подарками.
Александр Лукашенко вручил вазу из разноцветного стекла – она фактически символ сердца Судана – столицы Хартум. Это место, где соединяется реки Синий и Белый Нил. Также Президент вручил набор из расписных елочных игрушек.
Коллега из Судана преподнес сувениры с африканским колоритом.
Новости по теме
‡агрузка...
От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты
Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек
Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»
Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу
Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть
Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы
Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве
К перебоям в графике движения поездов привела забастовка немецких железнодорожников
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От золотодобычи до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)