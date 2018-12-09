Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Новости Беларуси. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

После переговоров во Дворце Независимости стороны обменялись подарками.





Александр Лукашенко вручил вазу из разноцветного стекла – она фактически символ сердца Судана – столицы Хартум. Это место, где соединяется реки Синий и Белый Нил. Также Президент вручил набор из расписных елочных игрушек.

















Коллега из Судана преподнес сувениры с африканским колоритом.



