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Педагог из Клецка обучает школьников живописи в забытых техниках народного творчества
Новости Беларуси. Возрождение народного творчества. Молодой педагог из Клецка уже второй год ведет необычный кружок и обучает живописи школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вместе они расписывают декоративные ковры, создают украшения из бумаги и расписывают стекло и яйца воском.
Группы небольшие – от четырех до восьми человек. Так, по словам педагога, информация лучше усваивается и подход к каждому ученику – индивидуальный.
Ольга Пилецкая, методист по народному творчеству ГУ «Клецкий районный центр культуры»:
Дарина Гвозд, учащаяся ГУ «Клецкий районный центр культуры»:
Занятия проходят дважды в неделю. Несмотря на то что урок длится около часа, чтобы успеть завершить объемные работы, приходится задержаться. Но подопечным это в радость.
Сейчас педагог готовит школьников к большому республиканскому конкурсу в Столбцах, который стартует в апреле.
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Новости Беларуси. Возрождение народного творчества. Молодой педагог из Клецка уже второй год ведет необычный кружок и обучает живописи школьников, сообщили в...
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