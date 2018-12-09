ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

10.12.2018 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 10 декабря подписаны документы о развитии сотрудничества в разных сферах между Беларусью и Суданом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Это межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, соглашение об избежании двойного налогообложения, об обмене информацией, взаимной правовой помощи по уголовным делам. Подписан меморандум о сотрудничестве в промышленной сфере.

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

В целом, по мнению лидеров двух государств, переговоры получились результативными. Две страны стремятся к современным и многоплановым отношениям.

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Мы не хотим ограничиваться простым обменом товарами, а внедряем так называемый «проектный» подход. Продвигаем наши услуги, технику и оборудование в рамках различных инициатив. Среди них и перспективный проект по разведке и добыче золота.

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны исполнить те договоренности, которых мы достигли. Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки. Во-вторых, стороны намерены построить сельскохозяйственный комплекс, о котором много говорим, для производства молока и мяса в Судане. В-третьих, мы должны построить тепличный комплекс по белорусским технологиям по производству овощей и рассады в закрытом грунте.

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Я попрошу министров с белорусской стороны принять к неукоснительному исполнению эти договоренности. Пока здесь присутствуют ваши коллеги, немедленно договаривайтесь. Логистика очень удобная, порты в Хартуме открыты для вас. В Одессе грузите, хотите – в других портах. Везите туда оборудование и начинайте устанавливать, договаривайтесь о взаиморасчетах. Здесь все банкиры присутствуют. У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время.

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Господин президент, я еще раз благодарю вас за визит в нашу страну и ваш личный вклад в развитие белорусско-суданских отношений. Хочу вас заверить, что все договоренности, которых мы достигли, с нашей стороны будут неукоснительно исполнены.
Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

Новый импульс диалогу придал официальный визит нашего Президента в Судан в январе 2017 года. Впервые на рынок этой африканской страны были выведены образцы современной белорусской техники: карьерные самосвалы, зерноуборочный комбайн, энергонасыщенный трактор.

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства
Новости по теме

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря
‡агрузка...
Новости 24 часа

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»

Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве

К перебоям в графике движения поездов привела забастовка немецких железнодорожников

Все новости
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 декабря подписаны документы о развитии сотрудничества в разных сферах между Беларусью и Суданом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Плюсы и минусы противогололедных реагентов (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика