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В Беларуси установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год
В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.
К примеру, в
В
За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2019 год составят в Зельвенском районе 9,0519 рубля, в Свичлочском — 9,9999 рубля, Щучинском — 9,7468 рубля, в Кореличском — 7,8502 рубля, в Городокском — 9,2723 рубля.
Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплаты.
В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. Так, в Могилевской области в этом году коммунальщики
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В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.
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