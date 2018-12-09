ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год

10.12.2018 20:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы. В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К примеру, в Зельвенском районе планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение утвердили на уровне 99,3421 рубля за 1 гигакалорию, Свислочском — 126,0486 рубля, Щучинском — 120,6806 рубля, Березинском — 85,5745 рубля, Червенском — 133,4778 рубля, Мостовском — 99,9181 рубля, Ивьевском — 96,3394 рубля, Кореличском — 93,9291 рубля, Жабинковском — 113,7156 рубля.

В Любанском районе планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2019 год составят 0,1156 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, в Клецком — 0,1211 рубля, в Городокском — 0,1274 рубля.

За обращение с твердыми коммунальными отходами за 1 кубический метр планово-расчетные цены на 2019 год составят в Зельвенском районе 9,0519 рубля, в Свичлочском — 9,9999 рубля, Щучинском — 9,7468 рубля, в Кореличском — 7,8502 рубля, в Городокском — 9,2723 рубля.

Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплаты.

В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. Так, в Могилевской области в этом году коммунальщики завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.

Читайте также
Сколько белорусов находится за чертой бедности и в каком регионе больше всего бедняков
Власти насчитали полмиллиона тунеядцев. Как число иждивенцев отличается по регионам
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пределах планово-расчетных цен коммунальники получают возмещение из бюджета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские стратегические бомбардировщики прибыли в Венесуэлу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика