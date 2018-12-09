Люди без зарплаты, в крыше – дырки: профсоюзы посетили частный завод в Волковыске





О соблюдении температурного режима на предприятии ООО «ФСМстил» в Волковыске говорить явно не приходится.

Бывший завод КСОМ несколько лет назад был передан турецкому инвестору. Новый владелец обещал провести модернизацию и наладить современное производство, в итоге – предприятие работает с убытками. Производственные и административное здания не отапливаются, батареи срезаны, в одном из цехов протекает крыша. Относительный порядок только в одном цехе. Рабочие, а это около 70 человек, вынуждены переодеваться при минусовой температуре и мыть руки в ледяной воде. Чтоб хоть как-то исправить ситуацию и немного согреться, в небольшой подсобке установили электрообогреватель, сообщает пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов.

Технические инспекторы труда профсоюзов неоднократно указывали на нарушение закона об охране труда на предприятии. Но на этот раз, снова придя с мониторингом, они даже представить не могли всего масштаба проблем: рабочим приходится трудиться на станках, на которые с крыши течет вода. Более того, само оборудование не прошло необходимую поверку и не имеет разрешения на эксплуатацию. Не проводилась на предприятии аттестация рабочих мест.

«К сожалению, кроме нарушения температурного режима, нами было установлено, что на предприятии используются станки, работы на которых запрещены. Они подключены к электроносителям, но на них капает вода, оборудование стоит в лужах. Соответственно это небезопасно для работников», – объясняет главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко.

Наряду с плохими условиями труда, работники предприятия уже два месяца не получают заработную плату, что закономерно вызывает негодование коллектива.

«Кроме заработной платы, которая не выплачивается вовремя, на рабочих местах в лучшем случае 7–8 градусов тепла, а работать приходится в эмульсии руками. Сейчас на пятнадцать минут раз в день можно сходить погреться, раньше и этого не было. В другом цехе вообще вода капает на голову», – рассказывает председатель профкома ООО «ФСМстил» Виталий Товстыга.

В дело вмешалась областная организация профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». Как рассказал ее председатель Олег Микульчик, о сложной ситуации на предприятии были информированы органы власти, проводились переговоры с нанимателем. Руководство признает существующие проблемы, но сделать с этим ничего не может. Говорит, нет денег, а обещанное инвестором финансирование пока не поступает.

Инженер по охране труда ООО «ФСМстил» Вячеслав Ильюшин только разводит руками: «Мы понимаем, что есть документы, где сказано, какая конкретно температура должна быть в раздевалке, какой должна быть вода, освещение и микроклимат, но на это нужны деньги, а их у нас нет. Вот и всё».

Главный энергомеханик Иван Юрко считает, что без нормальных инвестиций предприятие не сможет работать. «На устаревшем оборудовании, которое поставил инвестор, очень трудно держать качество», – вторят на заводе. Люди работают исключительно на старых запасах, именно поэтому реализовать продукцию практически невозможно.

Незавидные перспективы частного предприятия понятны, кажется, всем – от рабочих до управленцев. Складывается впечатление, что проблемы работников мало интересуют инвестора. Руководители же сетуют: «На дно компанию тянет дебиторская задолженность: этих денег вполне бы хватило, чтобы рассчитаться по заработной плате с людьми».

По всем выявленным нарушениям профсоюзные инспекторы составили соответствующие рекомендации. Люди надеются, что инвестор все-таки сдержит свои обещания и найдет средства, чтобы залатать крышу и выплатить коллективу заработную плату.