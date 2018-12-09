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Новая глава МВД Эстонии хочет решить проблему безгражданства

10.12.2018 20:13 — Разное | Интерфакс  
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 Заступившая на минувшей неделе на пост министра внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) хочет решить проблему жителей страны, не имеющих никакого гражданства.

"Во-первых, больше нельзя воспроизводить серопаспортников (лиц без гражданства - ИФ). Все дети, рожденные в Эстонии, должны иметь возможность получить эстонский паспорт, даже дети российских граждан", - заявила министр в понедельник в интервью студии Rus.Postimees.

Она сообщила, что "запускается акция по бесплатному обучению эстонскому языку всех серопаспортников, желающих получить гражданство". "Это новый проект, который позволить бесплатно учиться в течение трех лет до уровня В1, заключив договор с государством", - пояснила министр.

Кроме того, при согласии работодателя можно будет взять оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней в году с сохранением зарплаты, не превышающей среднего уровня по Эстонии.

Эти изменения вступают в силу согласно поправкам в закон "О гражданстве" с 1 января 2019 года.

"Сейчас мы начинаем прием заявлений, чтобы понять, сколько наберется желающих пройти такое обучение. Информационная кампания в СМИ начнется с 18 декабря", - отметила министр.

При этом она не исключила, что будущее обладателей "серых" паспортов будет зависеть от расклада политических сил после объявленных на 3 марта 2019 года парламентских выборов: "Я лично за то, чтобы открыть серопаспортникам определенное окно на какой-то период, в течение которого они смогут получить гражданство. Достаточно будет просто изъявить желание".

Условия, которые выдвигаются перед ними: не иметь проблем с законом, принести присягу Эстонскому государству и проживать в Эстонии как минимум с 1991 года.

В Эстонии по данным департамента миграции после 26 лет независимости государства на 1,3 млн населения приходится более 80 тысяч человек, не имеющих никакого гражданства. В основном, это русскоговорящее население. Проблема безгражданства в Эстонии неоднократно поднималась в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, международными правозащитными организациями, властями России.

 
 
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 Заступившая на минувшей неделе на пост министра внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) хочет решить проблему жителей страны, не имеющих никакого гражданства....
 
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