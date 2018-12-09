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Новая глава МВД Эстонии хочет решить проблему безгражданства
Заступившая на минувшей неделе на пост министра внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) хочет решить проблему жителей страны, не имеющих никакого гражданства.
"Во-первых, больше нельзя воспроизводить серопаспортников (лиц без гражданства - ИФ). Все дети, рожденные в Эстонии, должны иметь возможность получить эстонский паспорт, даже дети российских граждан", - заявила министр в понедельник в интервью студии Rus.Postimees.
Она сообщила, что "запускается акция по бесплатному обучению эстонскому языку всех серопаспортников, желающих получить гражданство". "Это новый проект, который позволить бесплатно учиться в течение трех лет до уровня В1, заключив договор с государством", - пояснила министр.
Кроме того, при согласии работодателя можно будет взять оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней в году с сохранением зарплаты, не превышающей среднего уровня по Эстонии.
Эти изменения вступают в силу согласно поправкам в закон "О гражданстве" с 1 января 2019 года.
"Сейчас мы начинаем прием заявлений, чтобы понять, сколько наберется желающих пройти такое обучение. Информационная кампания в СМИ начнется с 18 декабря", - отметила министр.
При этом она не исключила, что будущее обладателей "серых" паспортов будет зависеть от расклада политических сил после объявленных на 3 марта 2019 года парламентских выборов: "Я лично за то, чтобы открыть серопаспортникам определенное окно на какой-то период, в течение которого они смогут получить гражданство. Достаточно будет просто изъявить желание".
Условия, которые выдвигаются перед ними: не иметь проблем с законом, принести присягу Эстонскому государству и проживать в Эстонии как минимум с 1991 года.
В Эстонии по данным департамента миграции после 26 лет независимости государства на 1,3 млн населения приходится более 80 тысяч человек, не имеющих никакого гражданства. В основном, это русскоговорящее население. Проблема безгражданства в Эстонии неоднократно поднималась в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, международными правозащитными организациями, властями России.
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Заступившая на минувшей неделе на пост министра внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) хочет решить проблему жителей страны, не имеющих никакого гражданства....
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