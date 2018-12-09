«Цены в столовых не должны расти». Профсоюзы проверят, как кормят работников







Профсоюзные специалисты планируют посетить все предприятия и организации страны, пишет 1prof.by.

Обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд, соответствие объектов общественного питания санитарным нормам, оснащение их необходимым оборудованием. На особом контроле – стоимость обедов.

«Цены на горячее питание в столовых предприятий и организаций не должны расти. Человек должен иметь возможность позволить себе полноценный комплексный обед. И это не должно ударять по его бюджету, – комментирует заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. – Поэтому во время мониторингов мы обратим внимание и на то, принимаются ли нанимателями меры по удешевлению стоимости питания для работников».





На многих предприятиях и в организациях страны практикуются скидки работникам на питание, предоставляемое в столовых, в коллективных договорах содержатся нормы о создании условий для обеспечения работников горячим питанием и удешевлении его стоимости.

Питание работников налажено практически во всех организациях Могилевской области, где созданы профсоюзные первички. Трудящиеся могут перекусить в столовых либо буфетах, а также специально оборудованных комнатах приема пищи. Для них организовано выездное питание, доставка обедов в офис и др.

Кроме того, для работников применяется удешевление стоимости питания: такая возможность предоставлена 548-ми организациям региона из 2480. Нормы по созданию условий или удешевлению стоимости питания внесены в коллективные договоры более 1 тысячи организаций.

Напомним, чтобы повысить ответственность нанимателей за организацию питания в 2012 году Федерация профсоюзов Беларуси откорректировала методические материалы для разработки коллективных договоров. В них были включены нормы по оборудованию в производственных помещениях комнат отдыха и приема пищи с нагревательными приборами, холодильником и другим оборудованием.

Пресс-служба Федерации профсоюзов