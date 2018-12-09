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«Цены в столовых не должны расти». Профсоюзы проверят, как кормят работников
10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Профсоюзные специалисты планируют посетить все предприятия и организации страны, пишет
Обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд, соответствие объектов общественного питания санитарным нормам, оснащение их необходимым оборудованием. На особом контроле – стоимость обедов.
«Цены на горячее питание в столовых предприятий и организаций не должны расти. Человек должен иметь возможность позволить себе полноценный комплексный обед. И это не должно ударять по его бюджету, – комментирует заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. – Поэтому во время мониторингов мы обратим внимание и на то, принимаются ли нанимателями меры по удешевлению стоимости питания для работников».
На многих предприятиях и в организациях страны практикуются скидки работникам на питание, предоставляемое в столовых, в коллективных договорах содержатся нормы о создании условий для обеспечения работников горячим питанием и удешевлении его стоимости.
Питание работников налажено практически во всех организациях Могилевской области, где созданы профсоюзные первички. Трудящиеся могут перекусить в столовых либо буфетах, а также специально оборудованных комнатах приема пищи. Для них организовано выездное питание, доставка обедов в офис и др.
Кроме того, для работников применяется удешевление стоимости питания: такая возможность предоставлена 548-ми организациям региона из 2480. Нормы по созданию условий или удешевлению стоимости питания внесены в коллективные договоры более 1 тысячи организаций.
Напомним, чтобы повысить ответственность нанимателей за организацию питания в 2012 году Федерация профсоюзов Беларуси откорректировала методические материалы для разработки коллективных договоров. В них были включены нормы по оборудованию в производственных помещениях комнат отдыха и приема пищи с нагревательными приборами, холодильником и другим оборудованием.
Пресс-служба Федерации профсоюзов
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Профсоюзные специалисты планируют посетить все предприятия и организации страны, пишет 1prof.by. Обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд,...
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