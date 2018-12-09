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В Осло и Стокгольме наградили лауреатов Нобелевских премий 2018 года

10.12.2018 21:27 — Разное | Интерфакс  
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Лауреаты Нобелевских премий 2018 года в понедельник получили награды в ходе торжественных церемоний в Осло и Стокгольме.

Традиционно церемония вручения Нобелевской премии мира проходит в столице Норвегии, тогда как лауреаты других дисциплин награждаются в шведской столице.

В Стокгольмском концертном зале премии в области физики, химии, физиологии и медицины и экономики вручал лично король Швеции Карл XVI Густав. В парадном зале собрались представители науки, культуры и искусства. Перед вручением премии для собравшихся сыграл Стокгольмский филармонический оркестр.

В Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V и членов королевской семьи наградили лауреатов Нобелевской премии мира этого года, которую присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.

В ходе выступления на церемонии Н.Мурад призвала к миру, свободе, равенству и борьбе за права человека. "Давайте скажем: нет - насилию, да - миру, нет - рабству, да - свободе, нет - расовой дискриминации, да - равенству и правам человека для всех", - сказала она.

Она также выразила надежду на то, что "мир будет общими усилиями защищать от преследования женщин, детей и национальные меньшинства".

В свою очередь Д.Муквеге в понедельник заявил, что призвал предпринимать конкретные действия, а не останавливаться на одних словесных обещаниях.

"Нобелевская премия мира, которая вручена нам сегодня, будет иметь ценность только в том случае, если она приведет к конкретным изменениям жизни жертв сексуального насилия по всему мире и восстановлению мира во всех странах", - отметил лауреат этого года.

Премия мира за 2018 года присуждена Н.Мурад и Д.Муквеге за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Д.Муквеге, называемый еще "доктор чудо", более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Н.Мурад родилась в 1993 году, активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Наряду с другими Нобелевскими премиями, премия мира вручается в годовщину смерти химика Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года. Именно А.Нобель завещал, что в отличие от других премий, премия мира присваивается в Осло, а не в Стокгольме.

В мае Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера. Ж.-К.Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе.

Размер каждой премии в 2018 году составляет 8 млн шведских крон (около $1 млн).

 
 
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Лауреаты Нобелевских премий 2018 года в понедельник получили награды в ходе торжественных церемоний в Осло и Стокгольме. Традиционно церемония вручения...
 
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