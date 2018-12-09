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Туск созывает в четверг Евросовет для обсуждения Brexit

10.12.2018 21:26 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник заявил, что в четверг пройдет встреча глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Brexit.

"Я решил созвать Евросовет по Brexit в четверг", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Мы не будет вновь обсуждать соглашение, в том числе "страховочный" план (по ирландской границе - ИФ), но мы готовы обсуждать то, как облегчить процесс ратификации британской стороной", - отметил Д.Туск.

При этом председатель Европейского совета добавил, что на встрече будет также обсуждаться возможность выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения.

Ранее в понедельник британский премьер Тереза Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по достигнутому с ЕС соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде.

 
 
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Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник заявил, что в четверг пройдет встреча глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет...
 
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