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Туск созывает в четверг Евросовет для обсуждения Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник заявил, что в четверг пройдет встреча глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Brexit.
"Я решил созвать Евросовет по Brexit в четверг", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
"Мы не будет вновь обсуждать соглашение, в том числе "страховочный" план (по ирландской границе - ИФ), но мы готовы обсуждать то, как облегчить процесс ратификации британской стороной", - отметил Д.Туск.
При этом председатель Европейского совета добавил, что на встрече будет также обсуждаться возможность выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения.
Ранее в понедельник британский премьер Тереза Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по достигнутому с ЕС соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде.
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Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник заявил, что в четверг пройдет встреча глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет...
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