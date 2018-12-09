Совет Европы и ЦИК Украины подписали меморандум о сотрудничестве

Совет Европы и Центральная избирательная комиссия Украины подписали меморандум о сотрудничестве по усилению возможностей Комиссии в организации и проведении выборов по европейским стандартам.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК, председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук во главе украинской делегации посетила в штаб-квартиру Совета Европы в Страсбурге (Франция) по приглашению генерального директората по вопросам демократии СЕ.

"Одним из важнейших итогов этого визита стало заключение первого в истории ЦИК меморандума о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Советом Европы. Согласно цели этого документа его подписанты намерены сотрудничать в направлениях укрепления возможностей ЦИК организовывать и проводить избирательный процесс в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками, а также в усилении возможностей Комиссии по обучению различных участников избирательного процесса, включая избирателей", - сказано в сообщении.

Кроме того, меморандум предусматривает содействие созданию и началу деятельности региональных отделений Комиссии, разработку нормативной базы их функционирования. А также - использование новых технологий в избирательном процессе, дальнейшее совершенствование качества списков избирателей и регистрации избирателей.

"Во время визита состоялось насыщенное и плодотворное общение по актуальным вопросам деятельности ЦИК. В частности, по подготовке и проведению предстоящих выборов президента Украины и народных депутатов Украины, которые запланированы 2019 года, а также по вопросам проведения местных выборов 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что делегация ЦИК во главе с Т.Слипачук провела встречи со специальным советником генсека СЕ по Украине, исполнительным секретарем комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Генерального директората прав человека и верховенства права Режи Брия; директором департамента управления европейских стран и управления стран соседних регионов Офиса Генерального директората программ госпожа Пилар Моралес и другими