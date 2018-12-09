В Борисове в лифте погиб мужчина

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Борисове, где в результате падения лифта погиб мужчина, сообщила официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

"По предварительным данным, при проведении плановой замены лифта в одном из многоквартирных жилых домов произошло падение каркаса кабины вместе с находившимся в ней работником. От полученных телесных повреждений 34-летний мужчина скончался на месте происшествия", - рассказала она.







В рамках первоначальных мероприятий проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники, должностные лица, изымается документация, в числе которой инструкции по технике безопасности и другие материалы, регламентирующие правила проведения данного вида работ обслуживающей организацией.