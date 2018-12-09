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Новости экономики за 10.12.2018

10.12.2018 22:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию обнародовал Национальный статкомитет. Планируется, что по итогам года этот показатель не превысит 6 %. А в 2019 году будет на уровне 5 %.

Подробнее о деловых событиях дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

КРЕДИТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Сотни предприятий малого и среднего бизнеса Беларуси получат возможность пользоваться кредитами с более длительными сроками погашения благодаря новым ресурсам, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития.

Новости экономики за 10.12.2018

50 миллионов евро привлек один из коммерческих банков страны, 15 из которых выделил ЕБРР, остальные – средства других европейских банков. Сделка выгодна и самому банку: это поможет расширить деятельность на международном рынке и увеличить партнерскую сеть. Ставка по кредиту будет выставляться индивидуально по каждой сделке. Ориентироваться будут на стоимость суверенных бондов.

ПРЕКРАТИТЬ СЖИГАНИЕ УГЛЯ

Глобальные инвесторы, управляющие 32 трлн долларов, призывают прекратить сжигание угля. А конкретно – отказаться от угольных электростанций по всему миру.

Новости экономики за 10.12.2018

Без принятия конкретных действий по борьбе с глобальным потеплением мировые экономические потери могут составить 23 трлн долларов в год.

Этот постоянный экономический ущерб будет почти в четыре раза превышать масштабные воздействия мирового финансового кризиса 2008 года. Глобальные инвесторы также хотят прекратить предоставление субсидий на уголь, нефть и газ, которые МВФ оценивает в 5 трлн долларов в год.

ПРОДЛИТЬ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Новости экономики за 10.12.2018

Участники соглашения ОПЕК+ (24 страны) договорились продлить сокращение добычи нефти на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3 %. Рынок отреагировал позитивно на решение ОПЕК+. При отсутствии форс-мажоров на рынках этого соглашения более чем достаточно, чтобы застраховать цены на нефть от сильного падения. Brent останется в диапазоне прогнозируемых 60-65 долларов за баррель.

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию обнародовал Национальный статкомитет....
 
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