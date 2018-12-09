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Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

10.12.2018 22:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Главная задача – подготовить персонал, который будет работать с уникальным оборудованием. В процессе обучения совмещают изучение теории и практику. «Новобранцы» слушают курс лекций в местном филиале БНТУ и проходят стажировку на строительной площадке.

О единственной в стране кузнице уникальных специалистов – репортаж корреспондента Ксении Худолей. Все подробности – в видеоматериале.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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