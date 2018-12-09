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Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

10.12.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Судан расширяют сотрудничество. Об этом 10 декабря в Минске договорились главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое намерение стороны закрепили в совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров во Дворце Независимости. Развивать партнерские отношения будут в самых разных сферах – от золотодобычи до энергетики и образования. В целом наши страны стремятся к современному и многоплановому взаимодействию. Это значит – не ограничиваться простым обменом товарами, а внедрять так называемый «проектный» подход.

Что конкретно Минск и Хартум готовы предложить друг другу? Выяснял корреспондент Евгений Горин.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Президент Судана в Беларуси впервые. Тем более в такое прохладное время, как начало зимы. В его стране температура редко когда опускается ниже 25 градусов. Но Минск сейчас для Судана – важная точка на карте. Северное государство Африки рассматривает Беларусь как стратегического партнера. Экономические отношения потеплели после визита Александра Лукашенко в Судан в 2017 году.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Фотография из 2017 года, когда Беларусь презентовала Судану свои возможности в геологоразведке, сельском хозяйстве, машиностроении и обмене знаниями – эпизод, иллюстрирующий, как один день закладывает основу для сотрудничества на годы вперед.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

 

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
В течение последующих месяцев состоялось около 40 визитов чиновников двух стран. И сегодня тот момент, когда есть результат. Президент Судана возглавил делегацию, чтобы заключить обширный пакет договоренностей.

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

Судан – третье по величине государство «черного континента». В его недрах – масса полезных ископаемых: от углеводородов до драгоценных металлов. Но в настоящий момент своей промышленности в стране почти нет. В ней занято всего-то 7 % экономически активного населения. Поэтому ставка делается на развитие и добывающих мощностей, и массовое создание новых предприятий: от «нефтянки» до переработки хлопка и мяса. Вот это та золотая жила, которая может принести пользу как Судану, так и партнерам, которые займутся помощью в промышленном развитии страны.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Евгений Горин, СТВ:
Богатые природные ресурсы Судана – магнит для многих международных игроков. Страна планирует добывать одного только золота на 2 миллиарда долларов в год.

На рынке Судана уже присутствуют Китай, Россия, Индия и Малайзия. В 2017 году сотрудничество с этой страной начали восстанавливать Соединенные Штаты Америки. У Беларуси уже есть проекты в Судане. Крупных – 12: от создания совместных предприятий до поставок мебели и зернохранилищ. Как оказалось, африканские партнеры готовы идти значительно дальше.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории. Ваши недра очень богаты этим металлом. И я вам благодарен, вы сегодня приняли о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота.

Мы, конечно же, заинтересованы в поставках нашей продукции на ваши рынок. Но это не главное. Мы достигли соглашения о создании у вас сборочных предприятий и сельскохозяйственных комплексов полного цикла. В этом плане мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка и тракторов, и автомобилей, и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа по возделыванию овощей и рассады в закрытом грунте.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Омар Хасан Ахмед аль-Башир, президент Республики Судан:
Позвольте еще раз поблагодарить за теплый. Минск – прекрасный город. Со своей стороны, мы ожидаем открытия посольства Беларуси в столице Судана – в городе Хартум.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Судан считается вратами Ближнего Востока в тропическую часть Африки. Связи с исламским миром делают страну еще и хорошим партнером в этом секторе международной политики. Судан – участник коалиции арабских государств.

Александр Лукашенко:
Потенциал у двух стран, находящихся на стыке важнейших регионов, широчайший. Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на Африканский континент. И нам есть что предложить данному региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их продвижения как в Африке, так и здесь, в Евразии.

За 10 месяцев 2018 года экспорт белорусских товаров в Судан увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. И это всё сделано буквально за полтора года.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Сельское хозяйство – одна из основных статей бюджета Судана. Это уже 80 % экономически активного населения – считай, треть ВВП. Пригодных для обработки почв – 84 миллионов гектаров. Это больше, чем во всех арабских странах вместе взятых. А задействована всего одна восьмая часть этих земель.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Поэтому в госполитике Судана приоритет и на агробизнес. И вот здесь белорусские агропроекты, реализованные от центральной Азии до Сахалина, – реклама лучше не придумаешь.

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

По итогам переговоров подписан обширный пакет документов, существенно упрощающих деловую активность двух стран.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Александр Лукашенко:
Мы также договорились о сотрудничестве с Южным Суданом. Президент одобрил мои предложения по этому сотрудничеству. Я также предложил, чтобы мы смогли – три страны – организовать совместное сотрудничество: Судан, Южный Судан и Беларусь.

И самая главная договоренность, которую мы достигли только что, – к моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны, в основном, исполнить те договоренности, которые мы достигли.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки. Во-вторых, мы должны создать сельскохозяйственный комплекс, о котором много говорим, для производства молока, мяса в Судане. В-третьих, мы должны построить тепличный комплекс по нашим технологиям белорусским по производству овощей и рассады в закрытом грунте. И в четвертых, мы должны начать добычу белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами золота на территории Судана, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Омар Хасан Ахмед аль-Башир:
Подписанные сегодня документы придают мощный импульс развитию наших взаимовыгодных отношений. Для Судана сотрудничество с Беларусью позиционируется как стратегическое.

Еще раз благодарю Александра Лукашенко за гостеприимство и жду вас в Судане.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Для белорусских производителей рынок Судана – интересный и потенциально перспективный. Экономика этой страны сильно зависит от импорта, то есть привозных товаров, как продовольственных, так и промышленных. Наши производители могут предложить огромный ассортимент, а также технологии и знания.

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

На белорусско-суданский деловой форум собралось полсотни бизнесменов. А общая сумма подписанных 10 декабря контрактов составила 250 миллионов долларов.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Судане по совместительству:
Мы вошли на этот рынок с автотехникой МАЗ, с самосвалами БелАЗ, оборудованием нашего холдинга дорожно-строительной техники «Амкодор». «Гомсельмаш» поставил первые опытные комбайны. Что самое интересное и важное, они прошли тестирование и лицензирование. Более того, их уже приобрели, поэтому мы даже на выставку не смогли поставить. Поэтому мы сейчас по комбайнам особенно работаем.

Еще дюжина проектов – в работе. Точки делового соприкосновения найдены в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, машиностроении, подготовке специалистов и IT. Банковская сфера и строительство – два новых направления сотрудничества.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Судан – большая африканская страна, третья по величине, граничит с семью африканскими странами. Мы говорим о субрегиональном сотрудничестве. И если создаем машиностроительный центр, то, естественно, продукция должна быть рассмотрена и на других ближайших рынках.

Судан сегодня обладает очень большими площадями плодородных земель в Африке. Страну называют корзинкой с продуктами. Наши технологии, конечно, там могут быть востребованы.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Хуссейн Юсиф Хуссейн, представитель Федерального союза бизнеса Судана:
Сейчас готовимся работать по бартеру. Судан – очень большая страна, у которой много направлений, много продуктов, товаров, которые мы можем поставлять в Беларусь. Есть суданская роза, каркадэ, арахис, овощи, фрукты – много того, что в Беларуси не растет.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Еще одно серьезное направление для сотрудничества – гуманитарная сфера. Суданская сторона живо интересуется Беларусью – не только настоящим, но и историей. В Музее Великой Отечественной гости из Африки узнали о временах, когда Беларусь выдержала все испытания как сильное, состоявшееся государство и нация.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Впрочем, и для Судана военные раны – это часть собственной истории. Тем сильнее желание страны жить в мире, покое и стабильности.

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Судан расширяют сотрудничество. Об этом 10 декабря в Минске договорились главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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