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Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
Новости Беларуси. Беларусь и Судан расширяют сотрудничество. Об этом 10 декабря в Минске договорились главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое намерение стороны закрепили в совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров во Дворце Независимости. Развивать партнерские отношения будут в самых разных сферах – от золотодобычи до энергетики и образования. В целом наши страны стремятся к современному и многоплановому взаимодействию. Это значит – не ограничиваться простым обменом товарами, а внедрять так называемый «проектный» подход.
Что конкретно Минск и Хартум готовы предложить друг другу? Выяснял корреспондент Евгений Горин.
Президент Судана в Беларуси впервые. Тем более в такое прохладное время, как начало зимы. В его стране температура редко когда опускается ниже 25 градусов. Но Минск сейчас для Судана – важная точка на карте. Северное государство Африки рассматривает Беларусь как стратегического партнера. Экономические отношения потеплели после визита Александра Лукашенко в Судан в 2017 году.
Фотография из 2017 года, когда Беларусь презентовала Судану свои возможности в геологоразведке, сельском хозяйстве, машиностроении и обмене знаниями – эпизод, иллюстрирующий, как один день закладывает основу для сотрудничества на годы вперед.
Судан – третье по величине государство «черного континента». В его недрах – масса полезных ископаемых: от углеводородов до драгоценных металлов. Но в настоящий момент своей промышленности в стране почти нет. В ней занято всего-то 7 % экономически активного населения. Поэтому ставка делается на развитие и добывающих мощностей, и массовое создание новых предприятий: от «нефтянки» до переработки хлопка и мяса. Вот это та золотая жила, которая может принести пользу как Судану, так и партнерам, которые займутся помощью в промышленном развитии страны.
Евгений Горин, СТВ:
На рынке Судана уже присутствуют Китай, Россия, Индия и Малайзия. В 2017 году сотрудничество с этой страной начали восстанавливать Соединенные Штаты Америки. У Беларуси уже есть проекты в Судане. Крупных – 12: от создания совместных предприятий до поставок мебели и зернохранилищ. Как оказалось, африканские партнеры готовы идти значительно дальше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы, конечно же, заинтересованы в поставках нашей продукции на ваши рынок. Но это не главное. Мы достигли соглашения о создании у вас сборочных предприятий и сельскохозяйственных комплексов полного цикла. В этом плане мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка и тракторов, и автомобилей, и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа по возделыванию овощей и рассады в закрытом грунте.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир, президент Республики Судан:
Судан считается вратами Ближнего Востока в тропическую часть Африки. Связи с исламским миром делают страну еще и хорошим партнером в этом секторе международной политики. Судан – участник коалиции арабских государств.
Александр Лукашенко:
За 10 месяцев 2018 года экспорт белорусских товаров в Судан увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. И это всё сделано буквально за полтора года.
Сельское хозяйство – одна из основных статей бюджета Судана. Это уже 80 % экономически активного населения – считай, треть ВВП. Пригодных для обработки почв – 84 миллионов гектаров. Это больше, чем во всех арабских странах вместе взятых. А задействована всего одна восьмая часть этих земель.
Поэтому в госполитике Судана приоритет и на агробизнес. И вот здесь белорусские агропроекты, реализованные от центральной Азии до Сахалина, – реклама лучше не придумаешь.
По итогам переговоров подписан обширный пакет документов, существенно упрощающих деловую активность двух стран.
Александр Лукашенко:
И самая главная договоренность, которую мы достигли только что, – к моему следующему визиту в Хартум белорусы и суданцы должны, в основном, исполнить те договоренности, которые мы достигли.
Во-первых, мы должны создать в Судане машиностроительный центр, и туда должны быть поставлены первые комплекты нашей техники для сборки. Во-вторых, мы должны создать сельскохозяйственный комплекс, о котором много говорим, для производства молока, мяса в Судане. В-третьих, мы должны построить тепличный комплекс по нашим технологиям белорусским по производству овощей и рассады в закрытом грунте. И в четвертых, мы должны начать добычу белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами золота на территории Судана, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир:
Еще раз благодарю Александра Лукашенко за гостеприимство и жду вас в Судане.
Для белорусских производителей рынок Судана – интересный и потенциально перспективный. Экономика этой страны сильно зависит от импорта, то есть привозных товаров, как продовольственных, так и промышленных. Наши производители могут предложить огромный ассортимент, а также технологии и знания.
На белорусско-суданский деловой форум собралось полсотни бизнесменов. А общая сумма подписанных 10 декабря контрактов составила 250 миллионов долларов.
Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Судане по совместительству:
Еще дюжина проектов – в работе. Точки делового соприкосновения найдены в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, машиностроении, подготовке специалистов и IT. Банковская сфера и строительство – два новых направления сотрудничества.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Судан сегодня обладает очень большими площадями плодородных земель в Африке. Страну называют корзинкой с продуктами. Наши технологии, конечно, там могут быть востребованы.
Хуссейн Юсиф Хуссейн, представитель Федерального союза бизнеса Судана:
Еще одно серьезное направление для сотрудничества – гуманитарная сфера. Суданская сторона живо интересуется Беларусью – не только настоящим, но и историей. В Музее Великой Отечественной гости из Африки узнали о временах, когда Беларусь выдержала все испытания как сильное, состоявшееся государство и нация.
Впрочем, и для Судана военные раны – это часть собственной истории. Тем сильнее желание страны жить в мире, покое и стабильности.
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Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана
Новости Беларуси. Беларусь и Судан расширяют сотрудничество. Об этом 10 декабря в Минске договорились главы двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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