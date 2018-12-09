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5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт

10.12.2018 16:30 — Разное | СТВ  
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Новости России. Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки.

Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также рассказала о том, какими она запомнила бабушку и дедушку.

Алла Пугачева:
Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Алксандра Кондратьевна Одегова/ в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а бабушка – это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей.

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт
Фото: instagram.com/alla_orfey

Подписичики сразу отметили сходство между младшей дочерью певицы – Елизаветой – и ее прапрабабушкой.

«Как же Лиза похожа на вашу бабушку»,

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Вот прямо сходство с правнучкой»,

«Лиза очень на нее похожа – одно лицо»,

«Эти черты лица и у вас, и у вашей младшей дочки».

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Некоторые внимательные подписчики отметили, что дедушка певицы очень похож на Максима Галкина.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости России. Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки. Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также...
 
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