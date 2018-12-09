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5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт
Новости России. Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки.
Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также рассказала о том, какими она запомнила бабушку и дедушку.
Алла Пугачева:
Подписичики сразу отметили сходство между младшей дочерью певицы – Елизаветой – и ее прапрабабушкой.
«Как же Лиза похожа на вашу бабушку»,
«Вот прямо сходство с правнучкой»,
«Лиза очень на нее похожа – одно лицо»,
«Эти черты лица и у вас, и у вашей младшей дочки».
Некоторые внимательные подписчики отметили, что дедушка певицы очень похож на Максима Галкина.
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Новости России. Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки. Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также...
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