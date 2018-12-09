5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт

Новости России. Алла Пугачева опубликовала архивное фото своих близких – дедушки и бабушки.

Снимок был размещен на странице певицы в Instagram. Пугачева также рассказала о том, какими она запомнила бабушку и дедушку.

Алла Пугачева:

Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Алксандра Кондратьевна Одегова/ в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а бабушка – это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее «приглядом». Спасибо ей.



Фото: instagram.com/alla_orfey

Подписичики сразу отметили сходство между младшей дочерью певицы – Елизаветой – и ее прапрабабушкой.

«Как же Лиза похожа на вашу бабушку»,



Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Вот прямо сходство с правнучкой»,

«Лиза очень на нее похожа – одно лицо»,

«Эти черты лица и у вас, и у вашей младшей дочки».



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Некоторые внимательные подписчики отметили, что дедушка певицы очень похож на Максима Галкина.