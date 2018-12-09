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К перебоям в графике движения поездов привела забастовка немецких железнодорожников

10.12.2018 16:08 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. К масштабным перебоям в графике движения поездов дальнего следования привела забастовка немецких железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя стачка завершилась пару часов назад, её последствия будут ощущаться ещё несколько дней.

К перебоям в графике движения поездов привела забастовка немецких железнодорожников

Труднее всего жителям юго-западной части Германии. Здесь была полностью остановлена работа главного вокзала Карлсруэ. Сколько времени потребуется на восстановление графика движения – неизвестно.
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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Германии. К масштабным перебоям в графике движения поездов дальнего следования привела забастовка немецких железнодорожников, сообщили в программе...
 
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