К перебоям в графике движения поездов привела забастовка немецких железнодорожников

Новости Германии. К масштабным перебоям в графике движения поездов дальнего следования привела забастовка немецких железнодорожников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя стачка завершилась пару часов назад, её последствия будут ощущаться ещё несколько дней.





Труднее всего жителям юго-западной части Германии. Здесь была полностью остановлена работа главного вокзала Карлсруэ. Сколько времени потребуется на восстановление графика движения – неизвестно.