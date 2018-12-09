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Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

10.12.2018 14:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Судан заинтересованы не только в наращивании взаимного товарооборота, но и в создании совместных сборочных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

В Беларуси хорошо развит машиностроительный комплекс, а надежной техники в африканском государстве как раз не хватает. Кроме того, Судан намерен развивать сельское хозяйство. Технологии и даже целые комплексы готова предоставить наша страна.

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа по возделыванию овощей и рассады в закрытом грунте.

Мы готовы подготовить ваших специалистов для работы на той технике, которую мы будем производить на территории Судана, как автомобильную технику (тракторы, погрузчики), строительную технику. Мы готовы к этому. И думаю, что для Судана это наиважнейший вопрос – подготовка специалистов.

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Только что, господин президент, вы приняли судьбоносное решение об отмене налога на произведенную технику для того совместного предприятия, которое будет работать в Хартуме. Это повысит конкурентоспособность совместной техники и я думаю, мы сможем торговать этой техникой не только в Судане и, как мы только что договорились, в Южном Судане, но и во всей Африке.

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Что же касается диалога в сфере образования, то в планах – создание совместных факультетов по приоритетным специальностям. Также белорусские вузы готовы организовать дистанционное обучение русскому языку суданских студентов.
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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Судан заинтересованы не только в наращивании взаимного товарооборота, но и в создании совместных сборочных производств, сообщили в...
 
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