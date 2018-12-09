В Жлобине в честь новомученика Кронида Радонежского освящен храм

10 декабря 2018 года в Жлобине в приходе святого мученика Иоанна Воина были освящены престол и храм в честь преподобномученика Кронида Радонежского – впервые в истории Вселенского православия.

Архимандрит Кронид (в миру Константин Любимов; 1859–1937) был наместником Свято-Троице-Сергиевой лавры. Расстрелян на печально известном Бутовском полигоне и погребён в безвестной могиле. В 1958 году реабилитирован. К лику святых причислен в 2000 году.

Чин освящения совершил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Ему сослужили: секретарь Гомельской епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинные округов: Жлобинского – протоиерей Василий Пилипенко, Рогачёвского – протоиерей Алексей Смотрицкий, настоятель прихода иеромонах Кронид (Печевистый) и духовенство Жлобинщины.

Приход святого Иоанна Воина в нашем городе – один из самых молодых. Ему немногим более 10 лет. И теперь на его территории будут два храма, в честь преподобномученика Кронида Радонежского – строящийся.





На снимке: во время освящения престола: архиепископ Стефан (в центре), архимандрит Амвросий (слева) и иеромонах Кронид.

Николай ШУКАНОВ.

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