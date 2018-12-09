ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

10.12.2018 22:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Справедливость и равенство. В Национальной библиотеке презентовали всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное издание – первое в своем роде.

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Его появление приурочили к 70-летию основополагающего документа, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН, соучредителем которой была и наша страна.

В декларации закрепили основные принципы на достойную жизнь и свободу человека, его личную неприкосновенность вне зависимости от расы, пола, языка и религии.

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Калі б была зроблена спроба ўзгадніць такі дакумент сёння, можа быць, у гэтым выглядзе ён бы не быў ўзгоднены. Можа быць, не атрымалася б знайсці кансэнсус паміж дзяржавамі свету па ўсіх гэтых пытаннях, якія мы сёння ўспрымаем як дадзенасць.

Дакларацыя будзе развівацца, яна будзе жывым дакументам. Але нават тое, што закладзена ў ёй сёння, гэта вялікая і вельмі высокая мэта. Нам шмат чаго трэба зрабіць, каб рэалізаваць хаця б тое, што ў ёй напісана.

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Равные права сегодня в основе достижения Целей устойчивого развития. Беларусь активно продвигает эту позицию. Так, правительством была одобрена национальная программа социально-экономического развития до 2030 года. Ее главная цель – повысить качество и уровень жизни людей.

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске
Новости по теме

Эксперимент: можно ли в рестораны и кафе приносить свою еду?

Как отличить мошенника от настоящего адвоката? 7 признаков

В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия

Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе

Нарушение трудовой дисциплины. Что грозит работнику?

Вернуть товар с незначительными дефектами. Перечисляем условия возврата

«Случайно задела банку с гранатовым соком». Должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар?

Камеры хранения в магазине: обязан ли покупатель оставлять там свои вещи и кто ответит, если их украдут?

‡агрузка...
Новости 24 часа

Расширение сотрудничества в самых разных сферах. Какие соглашения подписали президенты Беларуси и Судана

Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Новости экономики за 10.12.2018

Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек

Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»

Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Справедливость и равенство. В Национальной библиотеке презентовали всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 10.12.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика