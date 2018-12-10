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«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня

10.12.2018 17:21 — Разное | СТВ  
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Певец, композитор, солист группы «Ласковый май»  Юрий Шатунов был кумиром миллионов, его даже прозвали «легендой двух поколений». Песни «Белые розы» и «Седая ночь» стали настоящими хитами и гремели на всю страну. «Ласковый май» имел огромную популярность, а количество их концертов достигало 40 в месяц.

Однако в 1991 году группа распалась, и Шатунов переехал в Германию. Там он получил образование звукорежиссера и продолжил свою музыкальную карьеру. Чем занимается знаменитый артист сегодня – читайте в нашем материале.

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня

В декабре 2000 года Юрий познакомился со своей будущей женой Светланой. Через 6 лет у пары родился сын Дэннис. И только в 2007 году был официально зарегистрирован брак Шатуновых. Свадьба прошла в Мюнхене.

В феврале 2018 года вышел новый альбом исполнителя «Не молчи». В него вошло 18 песен Юрия Шатунова. Кроме того, сейчас певец занимается записью нового альбома, который выйдет в скором времени. Новые песни музыканта не менее популярны, чем его известные хиты, клипы на Youtube-канале Шатунова набирают до 9 миллионов просмотров.

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

С момента распада группы «Ласковый май» Шатунов записал 8 сольных альбомов.

В новогоднюю ночь-2018 вышел клип Юрия Шатунова «Рождество». А уже в марте артист получил премию от Youtube за первые 100 000 подписчиков на своем канале.

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Некоторые песни Юрий Шатунов исполняет под гитару. Удивительно, но играть на этом инструменте музыкант научился всего за одну ночь. «Это настолько зацепило, и я решил, что я просто обязан научиться играть. И научился».

Музыкант активно ведет социальные сети. У Шатунова есть собственный сайт, с которого можно перейти в официальные аккаунты артиста в Instagram, ВКонтакте, Facebook, а также на Youtube-канал.

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В отличие от Юрия, его жена и дети не пользуются социальными сетями. У них нет аккаунтов ни в одной из существующих. А еще вы не сможете найти в интернете семейных фото Шатуновых. Юрий вместе с женой решили, что не будут публиковать совместные фото семьи, пока детям не исполнится 18 лет.

Юрий Шатунов:
Наши семейные фото, я думаю, не увидит никто, потому что мы с супругой приняли решение, пока детям не исполнится 18 лет – мы семейные фотографии больше в интернет и вообще куда-либо выкладывать не будем. Это наше решение. Ни в каких соцсетях моей супруги нет, не было и не будет. То же самое касается и детей. Ни у Эстеллы, ни у Дэнниса нигде нет аккаунтов. Это уже мое семейное правило, и семья меня в этом моменте поддерживает.

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В одном из своих интервью Юрий Шатунов рассказал о своем творческом пути:

 «Сначала пацану повезло, а дальше – это каждодневный труд. Я настолько был погружен в рабочий и творческий процесс, что однажды, вернувшись с гастролей, я зашел в дом и меня не узнала собственная дочь. Она сказала матери: «А что за дядя к нам в дом зашел?» Это меня поставило в тупик, потому что я понял, что слишком много времени провожу вне дома. Получается, что, вроде как, папа есть и в то же время папы нет».

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Юрию пришлось сделать перерыв в концертной деятельности. Певец не появлялся на сцене полтора года. Это время он посвятил семье,  «чтобы дети знали, что у них есть отец, а не какое-то существо, которое приезжает и уезжает. Что отец может их чему-то научить, что-то подсказать». Именно по этой причине такое долгое время не было гастрольных туров.

Свое свободное время певец часто проводит на рыбалке вместе с детьми – сыном Дэннисом и дочкой Эстеллой.

 «Последние годы люблю посидеть на природе с удочкой, спокойно, в тишине. А если еще что-то клюет, то вообще замечательно!»

«Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня
Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В последнее время Юрий практически не появляется в телепередачах. Сам артист рассказал, что и в ближайшем будущем не будет сниматься в программах. В его планах – написание песен, выпуск альбома и развитие сольной карьеры.

Певец признается, что «самая любимая музыка для меня, именно для души, – это тишина. Это самая лучшая музыка, которая есть».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Певец, композитор, солист группы «Ласковый май»  Юрий Шатунов был кумиром миллионов, его даже прозвали «легендой двух поколений». Песни «Белые розы» и «Седая ночь»...
 
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