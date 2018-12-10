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Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием
Новости Беларуси. Литературный юбилей. Президентская библиотека отмечает 85-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова поздравления коллективу направил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданная в 1933 году как филиал государственной библиотеки БССР, уже в 1938 году она начинает работать самостоятельно. Однако в годы войны практически весь фонд был уничтожен, а самые ценные книги вывезены в Германию.
Сегодня президентская библиотека представляет собой универсальное собрание документов по праву, экономике, политике и науке.
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Новости Беларуси. Литературный юбилей. Президентская библиотека отмечает 85-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова...
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