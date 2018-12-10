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Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

10.12.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

Бизнесмены Соединенного Королевства до сих пор импортировали пиломатериалы из Канады, Скандинавии, Прибалтики и России. Однако пришло время выходить на рынок нашей страны. В последнее время британские компании проявляют значительный интерес к белорусской лесопродукции. Это значит, что она конкурентоспособна и востребована за рубежом.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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