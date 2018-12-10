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Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть
Новости мира. Участники межправительственной конференции ООН подписали Глобальный пакт по миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании в Марракеше присутствуют делегации почти из 160 государств; большинство из них поддержали принятие договора. Текст документа был выработан в ходе 6-месячного обсуждения странами-участницами ООН. Он предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их прав, помощь в трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции. Также пакт оговаривает коллективную борьбу с нелегальной миграцией и сотрудничество в целях обеспечения возвращения нелегалов на родину.
Стоит отметить, ряд западных стран отказался от подписания документа. Пакт не является юридически обязывающим, а лишь открывает возможность к глобальному сотрудничеству в этой сфере.
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Новости мира. Участники межправительственной конференции ООН подписали Глобальный пакт по миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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