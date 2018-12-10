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Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

10.12.2018 16:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. После переговоров во Дворце Независимости президент Судана направился к площади Победы, где возложил венок к подножию монумента в память о погибших в Великой Отечественной,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

Визит суданского лидера продолжается. 11 декабря Омар Хасан Ахмед Аль-Башир примет участие в открытии посольства Судана в Минске. 

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы

Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. После переговоров во Дворце Независимости президент Судана направился к площади Победы, где возложил венок к подножию монумента в память о...
 
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