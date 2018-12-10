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Омар Хасан Ахмед Аль-Башир возложил венок к монументу на площади Победы
Новости Беларуси. После переговоров во Дворце Независимости президент Судана направился к площади Победы, где возложил венок к подножию монумента в память о погибших в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит суданского лидера продолжается. 11 декабря Омар Хасан Ахмед Аль-Башир примет участие в открытии посольства Судана в Минске.
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Новости Беларуси. После переговоров во Дворце Независимости президент Судана направился к площади Победы, где возложил венок к подножию монумента в память о...
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