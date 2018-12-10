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Президенты Беларуси и Судана подписали ряд документов о взаимном сотрудничестве
Новости Беларуси. 10 декабря подписаны документы о развитии сотрудничества в разных сферах между Беларусью и Суданом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это межправительственное соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, соглашение об избежании двойного налогообложения, об обмене информацией, взаимной правовой помощи по уголовным делам. Подписан меморандум о сотрудничестве в промышленной сфере.
В целом, по мнению лидеров двух государств, переговоры получились результативными. Две страны стремятся к современным и многоплановым отношениям.
Мы не хотим ограничиваться простым обменом товарами, а внедряем так называемый «проектный» подход. Продвигаем наши услуги, технику и оборудование в рамках различных инициатив. Среди них и перспективный проект по разведке и добыче золота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я попрошу министров с белорусской стороны принять к неукоснительному исполнению эти договоренности. Пока здесь присутствуют ваши коллеги, немедленно договаривайтесь. Логистика очень удобная, порты в Хартуме открыты для вас. В Одессе грузите, хотите – в других портах. Везите туда оборудование и начинайте устанавливать, договаривайтесь о взаиморасчетах. Здесь все банкиры присутствуют. У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время.
Господин президент, я еще раз благодарю вас за визит в нашу страну и ваш личный вклад в развитие белорусско-суданских отношений. Хочу вас заверить, что все договоренности, которых мы достигли, с нашей стороны будут неукоснительно исполнены.
Новый импульс диалогу придал официальный визит нашего Президента в Судан в январе 2017 года. Впервые на рынок этой африканской страны были выведены образцы современной белорусской техники: карьерные самосвалы, зерноуборочный комбайн, энергонасыщенный трактор.
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Новости Беларуси. 10 декабря подписаны документы о развитии сотрудничества в разных сферах между Беларусью и Суданом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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