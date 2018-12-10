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Пьяный бесправник устроил погоню в центре Витебска
Новости Беларуси. Ночная погоня в Витебске. Пьяный бесправник 15 минут пытался оторваться от ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание водитель привлёк на Московском проспекте, это в центре города. Проблесковые маячки и требования остановиться мужчина проигнорировал. К погоне подключились ещё один экипаж ДПС и автомобиль охраны.
Задержать нарушителя удалось только на окраине города. На повороте автомобиль занесло и он врезался в припаркованную легковушку. Известно, что в отношении 25-летнего водителя составлено 7 административных протоколов.
Александр Казючиц, официальный представитель управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
За 11 месяцев 2018 года только в Витебской области были задержаны более двух с половиной тысяч нетрезвых водителей. По вине таких автолюбителей произошло 40 ДТП, в которых пострадали около сотни человек.
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Новости Беларуси. Ночная погоня в Витебске. Пьяный бесправник 15 минут пытался оторваться от ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание водитель...
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