«Команда умеет правильно направить свою энергетику». Кравченко - о второй победе «молодежки» на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Кравченко подвел итоги поединка с французами , в котором его команда одержала вторую кряду победу на чемпионате мира в дивизионе IA, сообщает пресс-служба ФХБ.



Павел Перепехин и Дмитрий Кравченко. Фото: vk.com/hockey_bel

— Эмоционально сегодня было легче. Не знаю, с чем это связано. Хотя опять же случился небольшой спад во втором периоде. Потом перехватили инициативу, несколько раз заперли соперника в зоне. Но попались на контратаку, пропустили перед перерывом. Тут же сравняли. Я рад, что ребята все понимают и поддаются указаниям. В начале третьего периода сдержали натиск и потом своевременно реализовали моменты. Команда умеет правильно направить свою энергетику. Мы говорим, на что надо обратить внимание. В принципе это общие фразы, тем не менее, может, через них, может, через какие-то свои разговоры парни перестраиваются.

— Что скажете о французах в сравнении с норвежцами?

— Очень быстрая команда, подвижная. Умеет на скорости переходить зоны. Мы хорошо двигали шайбу, но в какой-то момент сбились на быстрое перемещение противника. Однако в конечном счете индивидуальные качества наших ребят соединились с командными, и все пятерки сыграли ровно.

— Сегодня в старте вышел Толопило. Как планируете в дальнейшем распределять нагрузку на голкиперов?

— Не могу пока ответить на этот вопрос. У нас есть тренер вратарей, которому доверяю. Делаем общее дело. Будем советоваться и решать.

— Можно ли после двух дней сказать, что все по плану?

— Не знаю, у кого какой план (смеется) Мы хотим стать лучше и благодаря своей игре добывать победы — для себя, для страны.



Фото: vk.com/hockey_bel

Дальнейший календарь матчей сборной Беларуси на турнире выглядит так:

12 декабря. Беларусь-U20 — Австрия-U20 (22.00)

13 декабря. Германия-U20 — Беларусь-U20 (22.00)

15 декабря. Беларусь-U20 — Латвия-U20 (22.00).

«Проявили мужество, бились до конца». Кравченко — о старте «молодежки» на МЧМ и переломе в игре при счете 0:3

Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 8 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец, Александр Белявский и Юрий Файков (под его началом белорусы расстались с элитным дивизионом на прошлом ЧМ, уступив в битве за выживание датчанам — 4:5, 2:3 Б).

Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.