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В Перми хоккеист умер во время матча

10.12.2018 23:01 — Разное | Tut.by  
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Игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Местное время».


Фото: Страница Алексея Захарова «ВКонтакте»

Трагедия произошла в Перми. Во время третьего периода 44-летний Захаров почувствовал недомогание и покинул лед. После финальной сирены хоккеист сумел самостоятельно дойти до раздевалки. Затем ему стало хуже. Прибывшие на место врачи скорой помощи не сумели спасти жизнь спортсмена.

По факту случившегося проводится проверка. У Захарова остались жена и 16-летняя дочь.

В ноябре 21-летний хоккеист словацкого клуба «Прешова» Кристиан Лунтер умер после матча. Он потерял сознание дома и скончался в больнице. По словам тренера команды Славомира Шлеба, у игрока произошел инфаркт или инсульт.

 
 
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Игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС.
 
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