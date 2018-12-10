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Страны Балтии, Польша и Финляндия откладывают решение о переходе на единое время

10.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Представители министерств экономики и транспорта Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии обсудили в Таллине вопрос перехода на единое время, но к конкретной договоренности пока не пришли. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммуникации Эстонии.
 
Дискуссия о целесообразности практики перевода часов на летнее и зимнее время в этом году стала одним из спорных вопросов в странах Евросоюза. С призывом отказа от этой практики выступил в феврале Европарламент, аргументируя его тем, что научные исследования не доказали какого-то позитивного воздействия, но указали на негативные последствия перевода часов для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения. С весны по всей территории Евросоюза по этому вопросу проходили общественные консультации.
 
Участники таллинской встречи пришли к выводу, что необходимо углубить сотрудничество по данному вопросу, поскольку сейчас среди стран — членов ЕС нет достаточного перевеса мнения.
 
Финляндия, например, предпочитает зимнее время, в то время как Латвия и Литва выбирают летнее. В итоге Эстония, которая находится со всеми тремя в одном часовом поясе, оказалась в затруднительном положении.
 
ЕС откажется от перевода часов в том случае, если большинство стран-участниц поддержит это решение и удастся обеспечить переход во всем союзе. 
 
 
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Представители министерств экономики и транспорта Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии обсудили в Таллине вопрос перехода на единое время, но к конкретной...
 
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