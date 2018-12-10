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Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

10.12.2018 — Разное | Полымя  
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Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

10 декабря по всей стране началась ежегодная благотворительная акция «Наши дети», приуроченная к главному и любимому празднику – Новому году. Кореличский молодежный Центр культуры собрал сегодня не один десяток ребят, с удовольствием принявших участие в играх и театрализованных представлениях.

Поздравить молодежь пришел заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Юрьевич Абрамчик, который отметил важность акции и призвал ребят участвовать во всех предновогодних мероприятиях, которые будут для них организованы.

Важность духовного единения и внимания к родным и близким отметила начальник управления  образования Кореличского райисполкома Ирина Валерьевна Осташевич. Она подчеркнула, что Новый год – особое время для чудес и добрых дел, поэтому нужно не забывать о подарках и о внимании к родным людям.

Акция «Наши дети» продлится по 11 января 2019 года. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси и в каждом населенном пункте.

Виктория КОСТЮК

Фото Инны ЛЕЙКО

     ФОТОГАЛЕРЕЯ

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

Дрессированный зоопарк, шкатулка с секретом и танцы до упаду. На Кореличчине стартовала республиканская новогодняя акция «Наши дети» (фото + видео)

 

 
 
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10 декабря по всей стране началась ежегодная благотворительная акция «Наши дети», приуроченная к главному и любимому празднику – Новому году.
 
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