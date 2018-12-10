Юрий Чиж — о смене владельца минского «Динамо»





Юрий Чиж. Фото: Прессбол





— Я сам не знаю, и меня это абсолютно не волнует. Ничего не комментирую. Когда все произойдет, тоже не ко мне вопрос. Есть руководство федерации футбола, Министерства спорта. Звоните туда, — сказал Чиж в беседе с корреспондентом «Прессбола».









В футбольных кулуарах еще с конца лета активно судачили о том, что футбольный клуб «Динамо-Минск» выйдет из-под патронажа Юрия Чижа, который был владельцем этого проекта на протяжении 19 лет.





TUT.BY , после разгрома в Санкт-Петербурге от «Зенита» в ответной встрече квалификации Лиги Европы последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей недавнего «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона. По информации источников, после разгрома в Санкт-Петербурге от «Зенита» в ответной встрече квалификации Лиги Европы последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей недавнего «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.





Несколько источников уверили TUT.BY, что новым владельцем «Динамо» станет российский бизнесмен Михаил Гуцериев. В свою очередь, один из источников портала рассказал, что Гуцериев планирует отдать клуб своему младшему партнеру, IT-предпринимателю Виктору Прокопене. Кроме того, рассматривается вариант тандема управленцев в лице Гуцериева и Япринцева.





Как сообщал «Прессбол», вопрос о новом владельце «Динамо» может окончательно решиться в понедельник, 17 декабря. И самый вероятный кандидат — как раз Прокопеня.









Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ. Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.



