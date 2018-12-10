ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Facebook запрещает говорить о сексе. Под ударом российские секс-блогеры

10.12.2018 21:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Компания Facebook (также владеет социальной сетью “Инстаграм”) ввела новые правила, регулирующие разговоры и посты о сексе. В российском сегменте “Фейсбука” в первую очередь обеспокоились секс-блогеры, которые не раз сталкивались с блокировками в “Инстаграме”, сообщает Русская служба Би-би-си.

Компания Facebook существенно изменила свои правила, касающиеся регулирования дискуссий о сексе. Это произошло еще в октябре, но российские и англоязычные СМИ обратили внимание на перемены только сейчас.

Пользователи по-прежнему могут обсуждать темы сексуального насилия, чтобы привлечь внимание в этой проблеме, но общение, которое “поощряет сексуальные контакты между взрослыми”, придется свести на нет.

Помимо порнографии и эротических изображений, которые были запрещены в “Фейсбуке” и раньше, нельзя публиковать видео из стриптиз-клубов, эротические танцы. Нельзя искать секс-партнеров (даже пост “хочу развлечься вечером” может теперь считаться нарушением правил) и просить прислать изображения сексуального характера. Под запретом обсуждение поз в сексе и сексуальных предпочтений.

В комментарии изданию The Verge представители Facebook заявили, что новые правила не запрещают людям говорить о своей ориентации. Кроме того, модерации подвергнется только тот контент, на который кто-либо пожаловался. Теоретически, если кому-то из участников группы в “Фейсбуке”, посвященной обсуждению секса, не понравится любой из постов, все сообщество окажется под угрозой блокировки.

Оказались крайними

“Я прекрасно понимаю, что они делают, – сказала Би-би-си секс-блогер Татьяна Никонова. – Я, разумеется, поддерживаю борьбу с трафикингом (Торговлей людьми. – Би-би-си) и понимаю, что у них нет другого выбора – они обязаны подчиняться закону. Но под раздачу в итоге попадают не те, кто совершает какие-либо преступления, потому что преступники не используют легко определяемые слова. А вот люди, которые занимаются секс-просветом, оказываются крайними”.

Никонова с блокировками пока не сталкивалась, известных случаев, когда модераторы “Фейсбука” ограничивали распространение того или иного поста в связи с новыми правилами, пока не было. Зато в “Инстаграме”, который принадлежит Facebook, страницы некоторых других известных секс-блогеров неоднократно блокировали. При этом таких правил относительно дискуссий о сексе, как у “Фейсбука”, в “Инстаграме” нет.

Маша Арзамасова (проект “Маша, давай!”) совсем недавно говорила: “Платформы дают гигантские возможности для развития блога, привлечения новой аудитории. Но все может закончиться в один момент”. Сейчас ее аккаунт в “Инстаграме” заблокирован – с формулировкой “публикации сексуально провокационных фото и других материалов, предложение интимных услуг, использование выражений сексуального характера”.

“В первый раз меня заблокировали, когда у меня было тысяч 20 подписчиков. Тогда мне казалось, что это конец света, и я рыдала. Заблокировали за соски. С тех пор я не нарушала правила. Черт знает, что нашли в этот раз. Может, кого возмутило слово “член”. Но в этот раз мне не страшно”, – заявила она, пообещав, что даже если ее блог не восстановят, она продолжит читать лекции о сексуальном образовании и писать статьи.

Еще одна инстаграм-блогер Ольга (аккаунт @missolyaa) призналась, что из-за блокировки потеряла аудиторию в 130 тысяч человек и полмиллиона рублей, вложенных в развитие аккаунта. “А вместе с тем [потеряла] поддержку, собеседников и сообщников. Я потеряла весь свой доход, который был крупным, и пойду временно работать за обычную зп”, – написала она в своем новом аккаунте.

“Для России это очень плохая ситуация, – считает Татьяна Никонова. – А учитывая, что у нас в школах секс-просвета нет, в СМИ об очень многих вещах молчат, и нет каких-то государственных программ по сексуальному образованию, по факту гражданское общество в лице секс-блогеров пытается решить эту задачу. И если нам перекроют еще и эти каналы, работать будет очень сложно”.

“Интересы кучки секс-блогеров их не волнуют”

“У меня нет идеи, что они решили всем нагадить. Разумеется, нет. Просто они по-быстрому решают проблему, и интересы кучки секс-блогеров их не волнуют, потому что их собственные проблемы гораздо больше”, – рассуждает Никонова.

К примеру, в Южном Судане 17-летнюю девушку продали замуж через Facebook, объявив аукцион. По информации агентства Рейтер, свадьба состоялась 3 ноября: муж отдал отцу невесты более 500 коров, три роскошных автомобиля и 10 тысяч долларов. Кроме того, СМИ писали об иске против “Фейсбука” в связи с предполагаемым пособничеством секс-торговле.

“Секс-торговля – это ужасно, неприемлемо. Но откуда молодые люди, не знающие механизмов защиты от сексуальных преследований в интернете, не осознающие, к кому обратиться, чтобы понять, нормальны ли их желания, – откуда они должны быть в курсе, что хорошо в сексуальной сфере, а что – плохо, если секса по новым правилам “Фейсбука” не существует?” – сказала в разговоре с Би-би-си блогер Маша Смо. Ее аккаунт в “Инстаграме” также заблокировали. Она убеждена: секс-блогеры делают важное, просвещая людей, в том числе о ненасилии, о защите от заболеваний и борьбе с психологическим давлением.

Социальная сеть Tumblr до недавнего времени разрешала и писать о сексе, и публиковать эротические изображения; именно там располагался блог Никоновой о сексе Sam Jones Diary. Теперь компания пошла на ограничения, запретив весь контент с рейтингом 18+ после того, как приложение Tumblr удалили из App Store за публикацию детской порнографии.

Удалять весь контент для взрослых из Tumblr начнут с 17 декабря. Пользователи сервиса уже жаловались, что алгоритм распознавания порнографических изображений зачастую принимает за эротику невинные картинки.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Facebook (также владеет социальной сетью “Инстаграм”) ввела новые правила, регулирующие разговоры и посты о сексе. В российском сегменте “Фейсбука” в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цены в столовых не должны расти». Профсоюзы проверят, как кормят работников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика