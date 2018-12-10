ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В меню минских школьников включили шаурму

10.12.2018 21:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске в школьное меню с сегодняшнего дня включили новые блюда, сообщает БелТА.


Новинки в ноябре предлагали ученикам 12 столичных школ и гимназий. Им нужно было оценить вкус и внешний вид блюд, заполнить анкеты. Результаты проанализировали и учли при составлении единого двухнедельного меню. Теперь в нем наряду с привычными котлетами, кашами и запеканками появились кебаб (котлеты на шпажках), пудинг с сыром рикотта, куриные оладьи, рис с горохом, кукурузой и морковью, наггетсы (филе птицы в кукурузных хлопьях), роллы (лаваш с начинкой из куриного филе, капусты, моркови, помидоров, сыра и соуса).


Разнообразили и ассортимент салатов, предложив в том числе традиционные для зимнего сезона соленые огурцы, квашеную капусту, консервированную кукурузу.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в школьное меню с сегодняшнего дня включили новые блюда, сообщает БелТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси установили планово-расчетные цены на коммуналку на 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика