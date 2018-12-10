В меню минских школьников включили шаурму





Новинки в ноябре предлагали ученикам 12 столичных школ и гимназий. Им нужно было оценить вкус и внешний вид блюд, заполнить анкеты. Результаты проанализировали и учли при составлении единого двухнедельного меню. Теперь в нем наряду с привычными котлетами, кашами и запеканками появились кебаб (котлеты на шпажках), пудинг с сыром рикотта, куриные оладьи, рис с горохом, кукурузой и морковью, наггетсы (филе птицы в кукурузных хлопьях), роллы (лаваш с начинкой из куриного филе, капусты, моркови, помидоров, сыра и соуса).









Разнообразили и ассортимент салатов, предложив в том числе традиционные для зимнего сезона соленые огурцы, квашеную капусту, консервированную кукурузу.



