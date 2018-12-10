Помощи не будет. В Беларуси с 2019-го тунеядцы не получат господдержку на строительство жилья

Это предусматривает указ главы государства № 474, подписанный 10 декабря. Из него следует, что семьи, в которых тунеядцами являются все трудоспособные члены, не получат на эти цели государственную поддержку. Однако они будут иметь право повторно обратиться за получением поддержки, если ситуация в семье с трудоустройством изменится, информирует