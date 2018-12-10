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Помощи не будет. В Беларуси с 2019-го тунеядцы не получат господдержку на строительство жилья
В Беларуси с 1 марта 2019 года тунеядцам (трудоспособным гражданам, не занятым в экономике) ограничат право на получение государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья.
Это предусматривает указ главы государства № 474, подписанный 10 декабря. Из него следует, что семьи, в которых тунеядцами являются все трудоспособные члены, не получат на эти цели государственную поддержку. Однако они будут иметь право повторно обратиться за получением поддержки, если ситуация в семье с трудоустройством изменится, информирует
Недавно стало известно, что в Беларуси в "базу тунеядцев" попали около 500 тысяч человек.
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В Беларуси с 1 марта 2019 года тунеядцам (трудоспособным гражданам, не занятым в экономике) ограничат право на получение государственной поддержки при строительстве...
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