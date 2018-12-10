Рассмотрение жалобы Красулиной назначено на 18 декабря

Facebook Красулина. Суд назначен на 16 часов 18 декабря. Жалобу рассмотрит суд Московского района Минска (проспект Газеты "Правда", 27, кабинет 230), написала на своей странице вКрасулина.









Анна Красулина живёт в Беларуси с 2002-го. У неё российское гражданство, но муж и дети — белорусы. Пресс-секретарём ОГП Красулина стала в 2011 году. В середине ноября этого года ей сообщили, что она обязана покинуть Беларусь до 30 ноября сроком на 1 год. Причиной назвали три административных правонарушения: два из них — участие в "несанкционированных массовых акциях", ещё одно — штраф за неоплаченный вовремя проезд в автобусе. Анну Красулину высылают "в интересах общественного порядка".



