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Рассмотрение жалобы Красулиной назначено на 18 декабря

10.12.2018 21:11 — Разное | Партизан  
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Стала известна дата рассмотрения жалобы пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной на решение милиции о её высылке из Беларуси.

 Суд назначен на 16 часов 18 декабря. Жалобу рассмотрит суд Московского района Минска (проспект Газеты "Правда", 27, кабинет 230), написала на своей странице в Facebook Красулина.


Анна Красулина живёт в Беларуси с 2002-го. У неё российское гражданство, но муж и дети — белорусы. Пресс-секретарём ОГП Красулина стала в 2011 году. В середине ноября этого года ей сообщили, что она обязана покинуть Беларусь до 30 ноября сроком на 1 год. Причиной назвали три административных правонарушения: два из них — участие в "несанкционированных массовых акциях", ещё одно — штраф за неоплаченный вовремя проезд в автобусе. Анну Красулину высылают "в интересах общественного порядка".

Столичная милиция рассмотрела жалобу Анны Красулиной и оставила в силе решение о высылке. Тогда она обратилась в суд, и до принятия им решения из Беларуси её не вышлют, пишет euroradio.fm

 
Теги: Минск
 
 
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Стала известна дата рассмотрения жалобы пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной на решение милиции о её высылке из Беларуси.
 
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