ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт?

10.12.2018 21:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот успех в общем начинании во многом зависит от того, насколько в этой сфере продвинулась каждая из стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Беларусь, без сомнения, на лидирующих позициях. Причем как в законодательстве, так и в практическом плане. Ожидается, что только экспорт резидентов Парка высоких технологий по итогу 2018 года составит около 1,5 миллиардов долларов. Значительно мы продвинулись и в создании электронного правительства – системы госуправления, основанной на автоматизации управленческих процессов.


На каком этапе создания электронного правительства находимся сейчас? Что сдерживает развитие? Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Об этом и не только – в интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.

Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко

Юлия Огнева, СТВ:
- Задачи вашего министерства не ограничиваются, понятное дело, построением электронного правительства. Цитирую: «Создать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом».


Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
- Да. Это огромная задача. Сейчас мы как раз занимаемся этим в плотном контакте с отраслевыми ведомствами, потому что экономику страны перевести на цифровые рельсы – это колоссальный труд. Он требует, во-первых, серьезного знания теории и очень больших практических усилий.

Надо сказать, что во многих сферах очень многое уже сделано. Мы одну из своих задач видим ровно в следующем: найти вот этот правильный, положительный опыт, best practices, и этот опыт перенести на предприятия, которые существуют.

Банк типовых решений – когда мы, условно говоря, берем сельскохозяйственное предприятие, транспортное предприятие или, например, предприятие в сфере ЖКХ, которые, если посмотреть между районами, разница в организации работы там очень небольшая. Создав одну цифровую модель, мы сможем ее потом переносить на другие предприятия.


Я думаю, что некоторые проекты в этой сфере мы реализуем прежде всего в тех городах, которые определены как точки роста – например, в Орше – для того, чтобы мы могли потом распространить на всю страну. Потому что наша задача именно в том, чтобы не просто в отдельном случае достичь каких-то результатов. А для того, чтобы это стало нормой для страны в целом.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот успех в общем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко подарил президенту Судана вазу и набор расписных ёлочных игрушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика