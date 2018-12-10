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Самолеты ВВС РФ и Венесуэлы проведут совместные учения - венесуэльский министр обороны

10.12.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными этой страны, сообщает в понедельник венесуэльское издание "Универсаль".

По его информации, российских летчиков приветствовал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. "Мы готовимся к тому, чтобы в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха. И мы будем делать это с нашими друзьями, которые выступают за уважительные отношения между странами", - сказал министр.

Он отметил, что на учениях запланированы, в частности, "совместные полеты" авиации. Других подробностей об учениях венесуэльские СМИ не сообщают.

"Универсаль" также приводит слова посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского, заявившего, что в военной сфере "сотрудничество в последнее время развивается очень успешно".

Как сообщалось, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 на отдельных этапах полета в Венесуэлу сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В департаменте отметили, что В.П.Лопес и представители российского посольства в Каракасе приняли участие в торжественных мероприятиях по встрече экипажей стратегических ракетоносцев в международном аэропорту Майкетия.

 
 
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Прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными этой страны, сообщает в понедельник венесуэльское издание "Универсаль".
 
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